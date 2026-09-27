Safranbolu'da nostalji canlanıyor: Sakem Çarşısı'nda antika pazarı açıldı

Safranbolu'da yeni antika pazarı:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı içinde kurulan antika pazarı, yöre protokolünün katılımıyla açıldı. Açılış etkinliğinde Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse hazır bulundu. Cinci Han'ın arka bölümünde yer alan Sakem Çarşısı stantları, hem esnafın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Açılış ve protokol:

Açılışta protokol temsilcileri stantları tek tek gezerek sergilenen parçalar hakkında bilgi aldı ve esnafla sohbet etti. Ziyaretçiler, geçmiş dönemlere ait ev eşyaları, koleksiyon ürünleri ve antika eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Protokolün alanı dolaşması, pazarın hem tanıtımı hem de yerel ticaret açısından önemini gösterdi.

Pazarın hedefi ve işleyişi:

Organizatörler, antika pazarının amaçlarını geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerleri bir araya getirmek ve Safranbolu'nun tarihî atmosferini zenginleştirmek olarak açıkladı. Pazar her ayın son cumartesi ve pazar günleri kurulacak şekilde planlandı. Bu düzenlemeyle hem koleksiyon meraklılarının hem de kent merkezine gelen turistlerin pazar deneyimini düzenli olarak yaşaması hedefleniyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda sergilenen eserler, Safranbolu'nun kültürel mirasına dair farklı dönemlere ışık tutuyor. Yerel yetkililer ve esnaf, pazarın sürekliliğiyle bölge ekonomisine ve turizmine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ANTİKA PAZARI AÇILDI. KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, SAFRANBOLU KAYMAKAMI HAYRETTİN BASKIN VE SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE, TARİHİ ÇARŞI'DA AÇILAN PAZARI GEZDİ.