Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Safranbolu'da nostalji canlanıyor: Sakem Çarşısı'nda antika pazarı açıldı

Vali Oktay Çağatay, Kaymakam Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı Elif Köse'nin katıldığı açılışta Sakem Çarşısı'nda antika pazarı tanıtıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Safranbolu'da nostalji canlanıyor: Sakem Çarşısı'nda antika pazarı açıldı

Safranbolu'da yeni antika pazarı:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı içinde kurulan antika pazarı, yöre protokolünün katılımıyla açıldı. Açılış etkinliğinde Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse hazır bulundu. Cinci Han'ın arka bölümünde yer alan Sakem Çarşısı stantları, hem esnafın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Açılış ve protokol:

Açılışta protokol temsilcileri stantları tek tek gezerek sergilenen parçalar hakkında bilgi aldı ve esnafla sohbet etti. Ziyaretçiler, geçmiş dönemlere ait ev eşyaları, koleksiyon ürünleri ve antika eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Protokolün alanı dolaşması, pazarın hem tanıtımı hem de yerel ticaret açısından önemini gösterdi.

Pazarın hedefi ve işleyişi:

Organizatörler, antika pazarının amaçlarını geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerleri bir araya getirmek ve Safranbolu'nun tarihî atmosferini zenginleştirmek olarak açıkladı. Pazar her ayın son cumartesi ve pazar günleri kurulacak şekilde planlandı. Bu düzenlemeyle hem koleksiyon meraklılarının hem de kent merkezine gelen turistlerin pazar deneyimini düzenli olarak yaşaması hedefleniyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda sergilenen eserler, Safranbolu'nun kültürel mirasına dair farklı dönemlere ışık tutuyor. Yerel yetkililer ve esnaf, pazarın sürekliliğiyle bölge ekonomisine ve turizmine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ANTİKA PAZARI AÇILDI. KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, SAFRANBOLU...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ANTİKA PAZARI AÇILDI. KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, SAFRANBOLU KAYMAKAMI HAYRETTİN BASKIN VE SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE, TARİHİ ÇARŞI'DA AÇILAN PAZARI GEZDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir’de senfoni orkestrası sezonu opera ve operetle açtı
images

Balkan mirası Manisa sokaklarında Candan Erçetin'le yankılandı
images

Karabağlar'da kavun seçkisi: yayla geleneği ödüllerle yaşatıldı
images

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayıp alzaymır hastası Salihli'de su kuyusunda ölü bulundu

Anamur'da kavga sonrası ağabeyine çarpıp çukura uçan sürücü tutuklandı

Pazar'da tek penaltı Karabük İdmanyurdu'nu kazandırdı

Ankara'da uçuşa elverişlilik toplantıları ile TUSAŞ'ta teknoloji günü yapıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi