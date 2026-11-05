Safranbolu'da Sadri Artunç Caddesi'nde çarpışma: motosikletli yaralandı

Olayın ayrıntıları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, Sadri Artunç Caddesi üzerinde 78 ACR 033 plakalı motosiklet ile 78 SK 422 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıya olay yerinde tıbbi yardım sağlandı ve gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kaza ile ilgili olarak trafik ekipleri soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapılıyor.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI