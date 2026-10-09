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Safranbolu'da safran hasadı başladı, kilogramı 800 bin liradan satışa çıkacak

UNESCO mirası Safranbolu'da safran hasadı başladı; AB tescilli ürünün gramı 800 lira, kilogramı 800 bin lira olarak satışa sunulacak ve tarlalar ziyaretçi kabul edecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:28

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu'da safran hasadı başladı, kilogramı 800 bin liradan satışa çıkacak

Hasat ve üretim süreci

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi, 7 Ekim itibarıyla çiçek açmaya başladı. Ziraat mühendisi ve üretici Mine Yılmaz, çiçeklenme yoğunluğunun bu yıl iyi seyrin etkisiyle arttığını ve hasat döneminin yaklaşık 45 gün sürdüğünü bildirdi. Hasat Kasım ayının ortalarına kadar devam edecek ve üretim yapılan yaklaşık 20 dekarlık alan ile farklı yaşlardaki parsellerde yetiştiricilik yürütülüyor.

Yılmaz, bitkinin biyolojik özellikleri nedeniyle üç yıllık parsellerde daha fazla çiçek verimi beklediklerini, hasat süresince her gün çiçek toplayacaklarını ve son beş yılla kıyaslandığında sonbahar yağışları ile hava şartlarının olumlu etkilediğini aktardı. Üretim alanları ziyaretçilere açık tutulacak ve hasat döneminde tarlalarda doğrudan deneyim sunulması planlanıyor.

Fiyat, miktar ve kullanım alanları

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen Safranbolu safranının bu yılki yeni sezon ürünü için fiyatlandırma açıklandı. Üreticiler gram fiyatını 800 lira, kilogram fiyatını ise 800 bin lira olarak belirledi. Sezon sonunda elde edilecek toplam miktarın netleşeceği belirtilirken, üreticiler bu yıl için yaklaşık 15 kilogram ürün beklediklerini ifade etti.

Safran; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılıyor. Haber metninde belirtilen üreticilerin verdiği bilgilere göre ürünün kullanım alanları arasında hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, ayrıca sindirim ve diş eti sağlığını destekleyici etkiler de öne çıkarılıyor.

Yerel etkinlikler ve ziyaretçi programı

Safranbolu’da bu yıl 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 10. Safran Festivali, dört gün sürecek ve organizasyonun bu yıl daha uluslararası nitelikte gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Safran tarlaları, festival döneminde ve hasat boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak şekilde hazırlanıyor. Üreticilerden İsmail Yılmaz de safranı yakından görmek isteyenleri tarlalarına davet etti.

Üreticiler, sezon boyunca elde edilecek miktar, hava koşulları ve çiçeklenme yoğunluğuna bağlı olarak satış ve ziyaretçi programlarını netleştireceklerini vurguladı. Bu süreç, hem yerel ekonomiye katkı hem de coğrafi işaretli ürünün tanıtımı açısından önem taşıyor.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİYLE ÖZDEŞLEŞEN VE &quot;DÜNYANIN EN...

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİYLE ÖZDEŞLEŞEN VE "DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI" OLARAK ADLANDIRILAN SAFRANIN KİLOGRAMI, 800 BİN LİRADAN SATIŞA SUNULACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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