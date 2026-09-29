Safranbolu'da tırla çarpışan minibüs sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

kaza ve yaralananlar:

Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde meydana gelen kazada, Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Minibüsün sürücüsü Hakkı Özdemir (53) olay yerinde hayatını kaybederken kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yetkililerce yapılan işlemler tamamlandı ve olayla ilgili süreç devam ediyor.

cenaze töreni ve defin:

İşlemleri tamamlanan Hakkı Özdemir'in cenazesi Bartın'dan alınarak Safranbolu'daki evine getirildi. Burada yakınlarından helallik alınmasının ardından cenaze Safranbolu Merkez Camii'ne götürüldü.

İkindi namazının ardından Safranbolu Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde namazı Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı kıldırdı. Törene Özdemir'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; namaz sonrası cenaze omuzlara alınarak Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

KILINAN CENAZE NAMAZI