Hasat dönemi sona erdi:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve dünyaca değerli sayılan safranda hasat sezonu tamamlandı. İl genelinde üreticiler tarafından yürütülen toplama çalışmaları, son çiçeklerin alınmasıyla son buldu. Bu yıl için üreticiler yaklaşık 56 kilogram rekolte beklediklerini bildiriyor.

Toplama ve işleme:

Safran üretimi yoğun emek gerektiriyor; toplanan her çiçeğin içindeki kırmızı tepecikler (stigmalar) özenle ayrılıyor ve kurutma aşamasına geçiliyor. Bu kırmızı stigmalar, baharatın kendine özgü rengini ve aromasını veren kısmı oluşturuyor. Üretim sürecindeki titiz uygulamalar, son ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor.

Pazar değeri ve korunan kimlik:

Safranbolu safranı, AB tesciline sahip olmasıyla öne çıkıyor ve hem yurt içinde hem yurt dışında talep görüyor. Ürünün kilogram fiyatı 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında seyrediyor; bu ekonomik değer, elde edilen sınırlı miktarla birleşince ürünün bölge için önemini artırıyor. Üreticiler, hasat sonrası dönemde kurutma ve depolama sürecinin pazar değeri üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE DÜNYANIN EN DEĞERLİ BAHARATLARI ARASINDA GÖSTERİLEN SAFRANDA HASAT DÖNEMİ SONA ERERKEN, BU YIL YAKLAŞIK 56 KİLOGRAM ÜRÜN ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR.