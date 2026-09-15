Safranbolu'da yılın ahisi genç zanaatkarın kaftanı el öpülerek teslim edildi

Ahilik geleneği Safranbolu çarşısında yaşatıldı:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde, kent merkezinin Osmanlı klasik mimarisini yansıtan dokusu eşliğinde tören gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve konuşmalarla devam etti.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Ahiliğin yaklaşık sekiz asırlık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak bu kurumun kaliteli üretim ve dürüst ticareti hedeflediğini söyledi. Baskın, Ahilik kültürünün fazilet, erdem, dayanışma, yardımlaşma, iş ahlakı ve dürüstlük gibi değerleri barındırdığını belirtti.

Yılın ahisi kaftan töreni:

Konuşmaların ardından törene damga vuran an yaşandı: yılın ahisi seçilen Fatih Yüksel'e kaftanı, geçen yılın ahisi Gürbüz Tüçel giydirdi. Yüksel, geleneğe uygun olarak Tüçel'in elini öperek kaftanı devraldı; tören, hem bir ustadan çırağa geçen sembolik bir miras hem de esnaf-toplum bağının görünür bir ifadesi oldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise şehrin Osmanlı döneminden bugüne esnaf ve zanaatkar kültürünü koruyan yerlerden biri olduğunu, lonca izlerinin çarşıda hâlâ görülebildiğini söyledi. Köse, her zanaatın şehir kimliğine katkısına dikkat çekti: "Bu eller sadece üretmiyor, aynı zamanda bir kültürü, bir duruşu, bir ahlakı da üretiyor."

Etkinlik programı ve katılım:

Törende Ahilik duası okunması, şiir dinletileri ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Katılımcılara Ahilik pilavı ve çeşitli ikramlar sunuldu. Program, Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın kişisel belgesel fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Etkinliğe Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN AHİLİK HAFTASI PROGRAMINDA YILIN AHİSİ SEÇİLEN FATİH YÜKSEL, GEÇEN YILIN AHİSİ GÜRBÜZ TÜÇEL'İN ELİNİ ÖPEREK KAFTANI DEVRALDI.