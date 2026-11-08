Safranbolu'nun asırlık konakları kar örtüsüyle yeni bir görünüm kazandı

safranbolu'nun kar altındaki tarihi yüzü:

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, evleriyle dünyaca ünlü tarihi ilçede geniş bir beyaz örtü oluşturdu.

Özellikle Bağlar bölgesinde bulunan asırlık konaklar ve geleneksel Safranbolu evlerinin çatıları karla kaplandı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ahşap ve taş mimari, beyaz örtüyle birlikte farklı bir estetik kazandı.

tarihi dokunun öne çıkması:

Tarihi konakların saçakları, cumbaları ve taş duvarlarının arasındaki kontrast, karla birlikte daha belirgin hale geldi. Sokaklarda oluşan beyaz örtü, Safranbolu’nun özgün dokusunu kış atmosferiyle birleştirerek seyirlik görüntüler sundu.

görselleşen kış manzaraları:

Tarihi yapıların üzerindeki kar örtüsü ve cadde görüntüleri dronla da görüntülendi; havadan çekilen kareler konakların çatı çizgileriyle karın verdiği kontrastı ortaya koydu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçede, bu kış manzaraları sezonun fotoğrafik değerini artırdı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI TARİHİ KONAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ.