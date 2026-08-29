Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nde Semicenk, sağanak yağışa rağmen binlerce kişiye şarkılarını seslendirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:37

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 08:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Tosya'da kültür ve pirinç festivali sürüyor

Tosya Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, 23 Ağustos'ta başlayan programıyla ilçede ilgi çekmeye devam ediyor. Festivalin akşam etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı Semicenk, programını planlandığı gibi gerçekleştirdi ve sevilen şarkılarını konser alanını dolduran vatandaşlara seslendirdi.

Semicenk sahnede:

Etkinlik akşamında yaşanan sağanak yağışa rağmen konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Semicenk'in repertuarına sık sık eşlik etti. Sanatçının yorumları ve sahne performansı sırasında izleyiciler cep telefonlarıyla anları görüntüleyerek konseri kaydetti; bu durum hem coşkuyu hem de gecenin belleklerde kalmasını sağladı.

Festivalin akışı ve halk katılımı:

Festival programı dün akşam düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı; yürüyüşün ardından devam eden konserlerle etkinlikler sürdü. 23 Ağustos'ta başlayan festival, yerel kültürün görünürlüğünü artırmayı hedefleyen etkinlikleriyle dikkat çekiyor ve halkın katılımıyla renkleniyor.

Organizatörler, değişken hava koşullarına rağmen programı aksatmadan sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Festival, hem yerel üretim olan pirincin tanıtımına hem de Tosya'nın kültürel yaşamının canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ&#039;NDE SAHNE ALAN ÜNLÜ...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ'NDE SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI SEMİCENK, ŞARKILARINI SAĞANAĞA RAĞMEN KONSER ALANINI DOLDURAN BİNLERCE VATANDAŞ İÇİN SÖYLEDİ.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çinli fenomen çift Buharkent'te Aydın incirinin lezzetine hayran kaldı
images

Yaz sıcaklarında kumaş ve renk seçimi: esnaftan tensel ve viskon önerisi
images

Pazaryeri'nde kültür gecesinde yoğun ilgi: Alişan'ı 25 bin kişi dinledi
images

Ordu'da rap ve samimiyet: Sagopa Kajmer Tayfun Gürsoy Parkı'nda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Konya Hüyük'te kavşak çarpışması: motosikletteki iki kişi yaralandı

Aydınlı çocuklar eğitim ve eğlenceyle dolu bir yaz geçirdi

Bahçeşehir'de motosiklet çarpışması: biri öldü, diğeri ağır yaralandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı