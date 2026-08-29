Sağanak altında Semicenk coşkusu

Tosya'da kültür ve pirinç festivali sürüyor

Tosya Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, 23 Ağustos'ta başlayan programıyla ilçede ilgi çekmeye devam ediyor. Festivalin akşam etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı Semicenk, programını planlandığı gibi gerçekleştirdi ve sevilen şarkılarını konser alanını dolduran vatandaşlara seslendirdi.

Semicenk sahnede:

Etkinlik akşamında yaşanan sağanak yağışa rağmen konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Semicenk'in repertuarına sık sık eşlik etti. Sanatçının yorumları ve sahne performansı sırasında izleyiciler cep telefonlarıyla anları görüntüleyerek konseri kaydetti; bu durum hem coşkuyu hem de gecenin belleklerde kalmasını sağladı.

Festivalin akışı ve halk katılımı:

Festival programı dün akşam düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı; yürüyüşün ardından devam eden konserlerle etkinlikler sürdü. 23 Ağustos'ta başlayan festival, yerel kültürün görünürlüğünü artırmayı hedefleyen etkinlikleriyle dikkat çekiyor ve halkın katılımıyla renkleniyor.

Organizatörler, değişken hava koşullarına rağmen programı aksatmadan sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Festival, hem yerel üretim olan pirincin tanıtımına hem de Tosya'nın kültürel yaşamının canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ'NDE SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI SEMİCENK, ŞARKILARINI SAĞANAĞA RAĞMEN KONSER ALANINI DOLDURAN BİNLERCE VATANDAŞ İÇİN SÖYLEDİ.