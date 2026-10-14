Dolar 49,3739 +0,01%
Euro 55,1574 -0,19%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.551,70 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Sağanak Beykoz’da yolları parçaladı: araçlar çamurlu suda güçlük çekti

Kuvvetli sağanak Beykoz’da etkili oldu; Beykoz-Riva ve Yalıköy yollarında araçlar çamurlu su içinde güçlükle ilerledi, asfalt hasar gördü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sağanak Beykoz’da yolları parçaladı: araçlar çamurlu suda güçlük çekti

İstanbul genelinde yoğun yağış etkisi:

Beykoz başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araçlar ve yolların durumu:

Özellikle Beykoz-Riva Yolu ile Yalıköy Mahallesi ana caddelerinde, çamurlu suya gömülen araçların caddelerde güçlükle ilerlediği görüntülere yansıdı. Sağanak nedeniyle bazı ara sokaklarda kısmi çökme ve asfaltın parçalanması gibi fiziksel hasarlar görüldü.

Uyarılar ve meydana gelen su taşkınları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, birçok cadde ve sokağı etkileyen su taşkınları kaydedildi. Yağışın yer yer yol yüzeyinde aşırı erozyona ve asfaltın zayıflamasına yol açtığı, bunun da parçalanma ve çökme riskini artırdığı belirtildi.

Görüntülere yansıyan anlar, su seviyesinin yükselmesiyle araçların yavaşlamak zorunda kaldığını ve özellikle alt yapısı zayıf olan yolların hasar gördüğünü ortaya koydu. Yetkililer, olası yeni yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Beykoz&#039;da şiddetli yağış nedeniyle yollar parçalandı: Çamurlu suya batan araçlar güçlükle...

Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle yollar parçalandı: Çamurlu suya batan araçlar güçlükle ilerledi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi
images

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı
images

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma
images

Kuvvetli yağış uyarısı: Yalova'da eğitim bir gün süreyle durduruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti