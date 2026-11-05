Sağanak durdu, sema renklendi: Yüksekova’da gökkuşağı şöleni

Renk cümbüşü Yüksekova semalarında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden yağışlı ve soğuk hava, öğle saatlerinde etkisini artıran sağanakla sürdü. Kısa süren yağışın ardından güneşin yeniden belirmesiyle ilçe semalarında geniş bir gökkuşağı oluştu ve gökyüzü adeta renklerle doldu.

hava koşulları ve görüntünün oluşumu:

Aralıklı yağış ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğle sonrası yağmurun durması ve güneş ışığının açısı gökkuşağının belirginleşmesine yol açtı. Doğanın bu ani renklenmesi, ilçede yaşayanlar için beklenmedik ve etkileyici bir doğa olayı olarak kayda geçti.

vatandaşların tepkisi ve kayıt çalışmaları:

Görenler, ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izledi ve anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntüler kısa sürede ilgi çekti; semalarda beliren canlı renkler, ilçede doğal bir görsel şölen oluşturdu.

Yağmur sonrası gökyüzünde beliren bu geniş gökkuşağı, Yüksekova’da yaşayanlara kısa süreli de olsa neşeli anlar yaşatırken, bölgedeki değişken hava şartlarının doğa üzerinde nasıl anlık etkiler yaratabildiğini de gözler önüne serdi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ VE SOĞUK HAVANIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU. GÖZ ALICI RENK CÜMBÜŞÜNE SAHNE OLAN O ANLARI DIŞARIDA BULUNAN VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARIYLA KAYDA ALARAK ARŞİVLEDİ.