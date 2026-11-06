Sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı: Şanlıurfa'da bazı mahalleler su altında

şehirdeki durum ve etkileri:

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kent merkezinde ve bazı mahallelerde sele dönüşerek günlük yaşamı aksattı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Tıkanan rögarların taştığı noktaların bulunduğu ilçelerde, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Vatandaşlar iş yerlerini ve evlerini korumaya çalışırken, küçük esnaflar hasar tespiti için hazırlıklara başladı.

yetkililerin uyarıları ve halkın tepkisi:

Meteoroloji yetkilileri ve Şanlıurfa Valiliği, iki gün önce yaptıkları uyarılarda kentte beklenen kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceğini bildirmişti. Uyarıya rağmen bazı bölgelerde altyapı yetersizlikleri, su tahliyesini zorlaştırdı.

Vatandaşlar yetkililerden acil tahliye ve hasar tespiti çalışmalarının hızlandırılmasını talep ederken, belediye ekipleri ve itfaiye birimleri bazı noktalarda müdahaleye başladı.

Kentte sağanak yağışın etkisi sürüyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve önemli olmadıkça yollara çıkmamaya çağırdı. Olası yeni su baskınlarına karşı yetkililerin güncel duyuruları takip edilmesi önem taşıyor.

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ: EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI