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Sağanak sonrası Küçüksu'dan gelen çamur boğazın rengini değiştirdi

İstanbul'daki sağanak sonrası Küçüksu Deresi'nden taşınan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın yüzeyini kahverengiye boyadı; değişim havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:22

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak sonrası Küçüksu'dan gelen çamur boğazın rengini değiştirdi

Boğazın rengi yağmurla değişti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Küçüksu Deresi üzerinden taşıdığı çamurlu su, İstanbul Boğazı ile birleşerek suyun renginde belirgin bir değişime yol açtı. Olay, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaşandı.

Nedenleri ve mekanizma:

Yoğun yağış sırasında yüzey akışıyla taşınan toprak ve sedimentler derenin suyunu bulandırır. Bu çamurlu akıntı, boğazın tuzlu su kütleleriyle karşılaştığı alanda yüzeyde yoğun bir bulanıklık oluşturuyor; bu durum boğazın masmavi görünümünün kısa süreliğine kahverengiye dönmesine neden oluyor.

Görüntüler ve yerel etkiler:

Çamura bulanmış boğaz, havadan kaydedilen görüntülerle net şekilde gözlendi. Bu görüntüler su rengindeki değişimi ve akıntının yayılımını ortaya koyuyor; görsel etkiler kıyı kullanımını etkilemekle birlikte deniz trafiği açısından genellikle geçici bir etki yaratıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gelen sağanakların, dere yataklarından sediment taşınmasını artırdığı belirtiliyor. Yetkililer, yağış durduktan sonra akıntı ve çökelme süreçleriyle boğazdaki bulanıklığın zamanla azalmasının beklendiğini vurguluyor.

İSTANBUL&#039;DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI KÜÇÜKSU DERESİ’NDEN GELEN ÇAMURLU SUYUN İSTANBUL...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI KÜÇÜKSU DERESİ’NDEN GELEN ÇAMURLU SUYUN İSTANBUL BOĞAZI İLE BULUŞMASIYLA, SUYUN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ. ÇAMURA BULANAN BOĞAZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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