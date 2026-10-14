Sağanak yağış mesai çıkışı trafiği kilitledi, İstanbul'da E-5 durdu

İstanbul'da ulaşım sağanakla büyük aksama yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, mesai bitimiyle birleşince kent genelinde trafik akışı ciddi şekilde etkilendi. İBB'nin verilerine göre bazı ana arterlerde araç yoğunluğu kritik seviyelere ulaştı ve sürücüler uzun beklemelerle karşılaştı.

İBB verileri ve yoğunluk ölçümü:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kentteki ortalama trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Özellikle E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik neredeyse durma noktasına geldi ve aksamalara sebep oldu.

Meteoroloji uyarıları ve mesai etkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yağışın şiddetini artırması, mesai çıkışıyla çakışınca trafik yükünü daha da artırdı. Vatandaşlar ve sürücüler kent içinde zor anlar yaşarken, yetkililer sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle ana arterlerde yaşanan yoğunluk, toplu taşıma ve alternatif güzergah kullanımının önemini bir kez daha gösterdi. İlerleyen saatlerde yağışın seyrine göre kent içi trafik akışında değişiklikler beklenebilir.

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi