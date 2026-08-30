Sağanak yağmura rağmen Samsun’da 30 Ağustos coşkusu sürdü

Samsun’da 30 Ağustos kutlamaları yoğun katılımla devam etti

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümü, şehir genelinde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, yağmurun getirdiği zorluklara rağmen planlandığı şekilde sürdü ve vatandaşlar günün anlamına uygun törenlere katıldı.

Program akışı ve valilik töreni:

Gün, Anıtpark’ta başlayan törenle resmi kutlamalara ev sahipliği yaptı. Ardından valilik binasında gerçekleştirilen tebrikat töreniyle protokol etkinlikleri devam etti. Bayramlaşma bölümünün ardından artan yağış nedeniyle program, Şehit Ömer Halisdemir Salonuna alındı.

Salon etkinlikleri ve geçit töreni:

Salonda düzenlenen bölümde Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Samsun Jandarma Komando Birliği ve Garnizon Komutanlığı Bandosu sahne aldı; şiirler okundu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Etkinliklerin ardından Kurtuluş Yolu Fuar Caddesi’nde düzenlenen geçit töreninde protokol üyeleri halkı selamladı.

Geçit töreninde Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan izleyicileri selamladı. Törende bayrak ve flama ekipleri ile yaya ve araçlı askeri birlikler öne çıktı.

Katılımcılar arasında Jandarma Komutanlığı araçları, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ve araçları, İl Emniyet Müdürlüğü personel ve araçları, gaziler, Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli, itfaiye personeli ve izciler yer aldı. Törenler, kentte birlik ve beraberlik vurgusuyla sona erdi.

SAMSUN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILDÖNÜMÜ, SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.