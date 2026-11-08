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Sağanakta Çermik'te mahsur kalan çoban ve koyunları su çekilince kurtuldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aniden bastıran sağanak, dereleri taşırıp meraları sularla kapladı; çoban Serkan Polat ve sürüsü yağmur durunca kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanakta Çermik'te mahsur kalan çoban ve koyunları su çekilince kurtuldu

Çermik'te meralar ve yollar su altında kaldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Kuşluk Çayırı'na bağlı Adalar mezrası çevresinde aniden bastıran sağanak, derelerin taşmasına ve yolların su altında kalmasına yol açtı. Yağmurun etkisiyle meralar kısa süreliğine sularla kaplandı ve bölgedeki hayvan otlatma alanları kullanılamaz hale geldi.

Çoban ve sürüsünün yaşadığı anlar:

Merada mahsur kalan çoban Serkan Polat, yağmurun aniden bastırdığını, kendisi ile koyunlarının merada kaldığını belirtti. Polat, yağmurun dinmesi ve yol üzerindeki su seviyesinin azalmasıyla birlikte yolun açıldığını, bunun ardından köye ulaşabildiklerini ifade etti.

Ulaşım ve meralar üzerindeki etkiler:

Derelerin taşması nedeniyle oluşan su birikintileri, kısa süreli olarak bölge yollarının kapanmasına neden oldu. Yağmurun kesilmesiyle suyun çekilmesi yolların tekrar kullanıma açılmasını sağladı ve merada mahsur kalan hayvanlar ile çobanın köye dönüşü mümkün oldu.

SAĞANAK NEDENİYLE MERADA MAHSUR KALAN ÇOBAN VE KOYUNLARI, SULARIN ÇEKİLMESİYLE KURTULDU.

SAĞANAK NEDENİYLE MERADA MAHSUR KALAN ÇOBAN VE KOYUNLARI, SULARIN ÇEKİLMESİYLE KURTULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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