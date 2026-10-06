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Sağanakta kayan belediye aracı Erzurum-Pasinler yolunda ters döndü

Erzurum-Pasinler yolunda sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde Tekman Belediyesi'ne ait araç kontrolden çıkarak ters döndü, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sağanakta kayan belediye aracı Erzurum-Pasinler yolunda ters döndü

Erzurum-Pasinler karayolunda trafik kazası

Erzurum-Pasinler karayolunda etkili olan sağanak yağış sonrası yol yüzeyi kayganlaştı. Bu koşullar altında Tekman Belediyesi'ne ait bir resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarına çarpıp ters döndü.

Olay yerine müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerin uyarıları ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafesine dikkat etmeleri ve koşullara göre hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı. Soruşturma sırasında kazanın kesin nedeni ve oluş şekli değerlendirilecek.

Olay, bölgede özellikle yağmur ve sağanak sonrası yol tutuşunun azalabildiğini bir kez daha gösterdi. Sürücüler için alınacak önlemler ve elektronik uyarı sistemlerinin kullanımı, benzer kazaların önlenmesinde önem taşıyor.

ERZURUM-PASİNLER KARAYOLUNDA YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BELEDİYE ARACI...

ERZURUM-PASİNLER KARAYOLUNDA YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BELEDİYE ARACI DEVRİLDİ, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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