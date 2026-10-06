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Sağanakta mahsur kalan iki araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Kilis'in Çakallıpınar köyünde dün gece etkili yağışla çamura saplanan iki araç, Valilik koordinasyonunda AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:17

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sağanakta mahsur kalan iki araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Sağanakta mahsur kalan iki araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Kilis’in Çakallıpınar köyünde dün gece etkili olan yağış nedeniyle çamura saplanan iki araç, valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi; araçlarda bulunan vatandaşlara ekiplerce yardım edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Olay yerine yönlendirilen ekipler arasında AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresi bulunuyordu. Ekiplerin koordine çalışmasıyla araçlar saplandıkları yerden çekilerek güvenli bölgeye taşındı ve mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilip gerekli yardım sağlandı.

Operasyon sırasında güvenlik önlemleri alınarak kurtarma çalışmaları planlı şekilde yürütüldü; ekiplerin kısa sürede müdahalesi, daha büyük aksaklıkların önüne geçti.

Vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Yetkililer, benzer hava koşullarında sürücü ve yayaların dikkatli olmalarını, riskli gördükleri güzergâhlardan geçmemelerini ve yapılan uyarıları takip etmelerini istedi. Yağışlı havalarda temel tedbirlere uyulması, acil durum ekiplerinin işini kolaylaştırıyor ve olası zararları azaltıyor.

KİLİS&#039;İN ÇAKALLIPINAR KÖYÜNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇAMURA SAPLANAN İKİ ARAÇ...

KİLİS'İN ÇAKALLIPINAR KÖYÜNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇAMURA SAPLANAN İKİ ARAÇ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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