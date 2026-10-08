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Sağlam Araban Ziraat Odası'nda 2027 ÇKS hazırlıklarını yerinde inceledi

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Araban Ziraat Odası'nı ziyaret ederek 2027 ÇKS başvurularının devrine ilişkin hazırlıkları ve hasadı yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sağlam Araban Ziraat Odası'nda 2027 ÇKS hazırlıklarını yerinde inceledi

ziyaretin amacı ve kapsamı:

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette gündemde öncelikle 2027 yılı ÇKS başvurularının Ziraat Odalarına geçmesi ve bu değişikliğe hazırlık çalışmaları yer aldı.

Ziyaret sırasında Sağlam, Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'dan Araban Ovası'ndaki hasat dönemiyle ilgili güncel bilgiler aldı ve çiftçilerle bir araya gelerek sahadaki durumu dinledi.

saha değerlendirmesi:

Ziraat Odası yetkililerinden alınan bilgiye göre Araban Ovası'nda hasat hareketliliği devam ediyor. Sağlam, tarım üreticilerinin beklentilerini ve hasat sürecinde karşılaşılan sorunları yerinde görerek not aldı.

Çiftçilerle yapılan görüşmelerde hem üretim teknikleri hem de hasat sonrası lojistik meseleler ele alındı; İl Müdürlüğü yetkilileri, sahadan gelen tespitlerin politika ve uygulamalara yansıtılacağını belirtti.

çks başvurularına hazırlıklar:

Ziyarette, 2027 ÇKS başvurularının Ziraat Odalarına devri nedeniyle yürütülen organizasyon ve bilgilendirme çalışmaları incelendi. Sağlam, başvuru sürecinin çiftçiler için erişilebilir ve anlaşılır olmasının önemine vurgu yaptı.

Ziraat Odası ile İl Müdürlüğü arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, personel eğitimi ve başvuru altyapısının iyileştirilmesi gibi adımların takip edileceği bildirildi. Sağlam, sürecin sorunsuz ilerlemesi için saha gözlemlerinin rehberlik edeceğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, uygulama sürecine ilişkin iletişim kanallarının açık tutulması ve çiftçilerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesi konusunda mutabık kaldı.

SAĞLAM’DAN ARABAN ZİRAAT ODASINA ZİYARET

SAĞLAM’DAN ARABAN ZİRAAT ODASINA ZİYARET

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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