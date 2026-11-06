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Sağlık bakanı Memişoğlu Denizli'de sağlık yatırımlarını değerlendirdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının açılışı için geldiği kentte Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Sağlık bakanı Memişoğlu Denizli'de sağlık yatırımlarını değerlendirdi

Program ve ziyaret detayları:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli programı kapsamında kente gelerek Denizli Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi ve farklı etkinliklere katıldı. Açılışın ardından Bakan Memişoğlu, ilk ziyaretini Vali Yavuz Selim Köşger'e yaptı ve Valilik binasında bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı; daha sonra Valilik Makamı'nda Vali Köşger ile il protokolünün bulunduğu bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda kentte sunulan sağlık hizmetlerinin genel durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

görüşmede ele alınan konular:

Görüşmede, Denizli'deki sağlık altyapısı, mevcut hizmetlerin erişilebilirliği ve yürütülen projelerin seyri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bakan Memişoğlu ve il protokolü, kentteki sağlık hizmetlerinin durumunu karşılıklı bilgi paylaşımıyla inceledi ve önceliklenen alanlar üzerinde durdu.

Ziyaretin anısına Vali Yavuz Selim Köşger tarafından Bakan Memişoğlu'na, kentin geleneksel kültürel miraslarından olan ve nesilden nesile aktarılan Yatağan palası takdim edildi. Ziyaret, açılış töreni ve protokolle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI VE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE...

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI VE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE KENTE GELEN SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER’İ ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE KENTTEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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