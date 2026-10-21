Sağlık bilimleri dekanları Malatya'da buluştu, eğitimde kalite ve istihdam öne çıktı

Toplantı açılışı ve ev sahipliği:

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 20. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Genel Kurul Toplantısı, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. Açılışa Üniversite yönetimi, SABDEK yürütme kurulu üyeleri ile sağlık bilimleri alanında eğitim veren fakültelerin dekanları ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğba Uçar, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ve Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ başta olmak üzere temsilciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Açılış konuşmalarında vurgulanan öncelikler:

Prof. Dr. Tuğba Uçar, fakültelerinin 30. kuruluş yılında böyle köklü bir genel kurula ev sahipliği yapmaktan duydukları onuru dile getirdi. Uçar, bir ülkenin sağlık gücünün nitelikli insan kaynağı ve bilginin toplum yararına dönüşümüyle ölçüldüğünü vurgulayarak, 30. yılda eğitim ve araştırma kapasitesini yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güçlendirmenin hedeflendiğini söyledi. Uçar, bu toplantıda toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için hangi alanlarda güçlenilmesi gerektiğinin tartışılacağını belirtti.

Prof. Dr. Bülent Elbasan ise Türkiye genelinde 163 fakültede yaklaşık 6 bin 900 akademisyenin sağlık profesyoneli yetiştirdiğine dikkat çekti. Elbasan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılına kadar öngördüğü 11 milyon sağlık çalışanı açığının yanı sıra asıl sorunun yetkinlik açığı olduğunu belirtti. Elbasan, kaliteyi belgeye indirgemek yerine mezunun sahada ne yapabildiğinin ölçüsü olarak ele almaları gerektiğini ifade etti ve yapay zeka uygulamalarına ilişkin olarak algortimanın kullanımının öğretilmesinin ötesinde sorgulanmasının ve hasta farkındalığının kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Hazırlanacak raporun YÖK’e sunularak somut adımların izleneceği taahhüdünde bulundu.

Prof. Dr. Nusret Akpolat ise İnönü Üniversitesi’nin 51 yıllık geçmişi ve sağlık alanındaki uluslararası başarılarına işaret etti. Akpolat, geleceğin sağlık vizyonunun ağırlık merkezinin Sağlık Bilimleri Fakültelerine kayacağını öngördüğünü ve küresel ölçekte iyileştirme ihtiyacı duyan 2,4 milyar insan bulunduğuna değindi. Eğitimde sürdürülebilir gelişim için istihdam odaklı planlamanın gerekliliğini savunan Akpolat, 2035-2050 dönemine yönelik dönüşüm öngörülerini paylaştı ve öğrencilerin klinik yeterliliğini artırmak için 4. yılın 6+2 modeliyle işletmede mesleki eğitime dönmesini ve simülasyon merkezlerinin kurulmasını desteklediklerini belirtti. Akpolat, kalite uygulamalarının kurum kültürüne dönüşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Program akışı, müzik dinletisi ve oturumlar:

Açılışın ardından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz ile Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayri Akbudak tarafından bir müzik dinletisi sunuldu. Dinleti sonrası iki öğretim üyesine teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Toplantı, bilimsel oturumlarla sürdü. Prof. Dr. Bülent Elbasan başkanlığında gerçekleştirilen "2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Yol Haritası" adlı bölümde Prof. Dr. Ali Sınağ bir sunum yaptı. Oturumların ardından Prof. Dr. Bülent Elbasan’a Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Ali Sınağ’a ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Türkiye’deki tüm Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dekanlarını bir araya getiren bu toplantı, ortak sorunların ve çözümlerin tartışılması açısından önem taşıyor. Toplantı programı kapsamında sağlık bilimleri eğitiminin güncel sorunları ele alınacak ve fakülteleri ilgilendiren ortak konular istişare edilecek. Genel Kurul, 21 Ekim tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BİLİMLERİ DEKANLAR KONSEYİ’NİN 20. GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI