Sağlık ekipleri Adıyaman'da yola düşen kayaları el birliğiyle temizledi

Adıyaman'da, Karadağ Ormanlık alanı içinden yerinden oynayarak yuvarlanan kaya parçaları İndere Karayolu üzerine düştü. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı karayolunda taşların herhangi bir araca çarpma riski vardı.

Müdahale anı:

Ambulansla yoldan geçen sağlık ekipleri, yolda duran kaya parçalarını fark ederek olası kazaların önlenmesi için harekete geçti. Parçaların ağırlığı nedeniyle ekipler tek tek kaldırmak yerine kayaları yuvarlayarak önce şarampole, ardından refüje bıraktı.

Yol güvenliğine etkisi:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde İndere karayolundaki trafik için doğrudan bir tehlike ortadan kaldırıldı. Kayalar yol kenarına alındıktan sonra sağlık ekipleri ambulansla bölgeden ayrıldı ve trafik akışı güvenli şekilde devam etti.

ADIYAMAN’DA, KARAYOLUNA DÜŞEN KAYA PARÇALARINI SAĞLIK EKİPLERİ KAZA OLMASIN DİYE YOLDAN KALDIRDI.