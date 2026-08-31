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Sağlık kadrosu güçleniyor: Bayburt'a 43 hekim ayrıldı

130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bayburt'a 35 pratisyen ve 8 uzman olmak üzere toplam 43 hekim kadrosu tahsis edildi, atamalar merkezde yoğunlaştı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlık kadrosu güçleniyor: Bayburt'a 43 hekim ayrıldı

Yeni hekim atamaları:

130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bayburt iline toplam 43 hekim kadrosu açıldı. Bu kadrolar, sağlık hizmeti sunumunu güçlendirmek ve yerel sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tahsis edildi.

Kadro dağılımı:

Tahsis edilen 35 pratisyen hekim kadrosunun 24'ü Bayburt Devlet Hastanesine ayrıldı. Diğer atamalar arasında Demirözü İlçe Hastanesine 4 kadro, Aydıntepe İlçe Hastanesi, Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğüne 2'şer kadro ile 112 Komuta Merkezine 1 hekim kadrosu yer aldı.

Uzman hekim dağılımı:

Toplam 8 uzman hekim kadrosundan Bayburt Devlet Hastanesi için açılanlar, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum ve tıbbi mikrobiyoloji branşlarını kapsıyor; bu hastaneye 7 uzman kadro ayrıldı. Ayrıca Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesine bir iç hastalıkları uzmanı kadrosu tahsis edildi.

Atamaların merkezde yoğunlaşması, il merkezindeki hizmet kapasitesini artırırken ilçe sağlık kuruluşlarında da hedeflenen boşlukların doldurulmasına yönelik adımlar atıldığını gösteriyor. Yeni kadroların yerleştirilmesiyle birlikte hasta erişimi ve uzmanlık bazlı hizmetlerin çeşitlenmesi bekleniyor.

BAYBURT’A 43 HEKİM KADROSU AÇILDI

BAYBURT’A 43 HEKİM KADROSU AÇILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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