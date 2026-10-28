sağlık müdürlüğü: sel sonrası bulaşıcı hastalıklarda şu an için risk görünmüyor

İstanbul'da 14 Ekim seli sonrası yürütülen sağlık çalışmaları

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mete Güngör, 14 Ekimde etkili olan yağış ve sonrasında yaşanan su baskınlarına ilişkin yapılan saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Güngör, selden etkilenen bölgelerde bulaşıcı hastalıklar açısından alarm durumunda olduklarını ancak şu aşamada hiçbir olumsuz vaka kümesinin tespit edilmediğini vurguladı. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil ifadesini kullandı.

saha çalışmaları ve su analizleri:

Selin hemen ardından çevre sağlığı ekipleri hızla devreye girdi. Yaklaşık 200’den fazla çevre sağlığı teknisyeni ile 39 ilçe sağlık müdürlüğünün koordinasyonunda saha çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 500 klor bakiyesi numunesi alındı ve 870 adet şebeke suyu numunesi analiz edildi. Güngör, şebeke suyunun rutin kontrollerinin devam ettiğini, sel sonrasında bu denetimlerin daha da artırıldığını aktardı.

Şüpheli veya uygunsuz klor ölçümleri halinde ilgili birimlerle (İSKİ) irtibat kurulup gerekli düzeltici faaliyetlerin uygulandığı bildirildi. Belirli noktalarda uygulanan 2 gün süren süper klorlama çalışmalarının başarılı sonuç verdiği belirtildi.

risk unsurları, temizlik ve halkın yapması gerekenler:

Güngör, sel sularının kanalizasyon, endüstriyel ve diğer kirleticilerle karışmasının olası riskler oluşturduğunu hatırlattı. Bu tür durumlarda temas eden alanların öncelikle risk değerlendirmesine tabi tutulması gerektiğini söyledi. Şebeke suyunun bina içi tesisattan bağımsız olarak kontrol edildiğini, şüpheli durumlarda suyun kaynatılarak veya kapalı içme sularının tercih edilerek kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Küf ve nemin hızlı şekilde kurutulup havalandırılması gerektiğini belirten Güngör, küf temizliğinin kontrolsüz yapılmasının mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini ve ilacılamanın profesyonel ekiplerce yapılması gerektiğini vurguladı. Temizlik sırasında farklı kimyasal maddelerin karıştırılmaması gerektiğini, aksi takdirde solunumla zehirlenmeye yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca kirli yaralanmaların tetanos riski taşıyabileceği, bu nedenle sağlık kuruluşlarına başvurarak gerekli değerlendirme ve aşılamanın yapılması gerektiği uyarısı yapıldı.

sosyal ve sağlık hizmetleri sahada:

Hassas gruplar için evde sağlık hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları devam ediyor. Ayazağa örneğinde olduğu gibi ekipler hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, ebe ve hemşirelerle birlikte ev ev ziyaretler gerçekleştirerek bir günde 100’e yakın evi taradı. Dükkanlar, eczaneler ve sağlık alanları değerlendirildi; kronik hastalara yönelik ev ziyaretleri ile tedavi ve destek sağlandı. Sağlık hizmetleri 7/24 olarak sürdürüyor.

Erken uyarı sistemiyle muayene ve tetkik sonuçları anlık takip edilmekte, olası bulaşıcı vakalar tespit edildiğinde filyasyon ve sürveyans çalışmaları hızla başlatılmaktadır. Güngör, gastroenterit belirtileri, 1 hafta ile 10 gün sonra Hepatit A olası klinik tabloları ve vektör kaynaklı hastalıklar gibi risklerin takip edildiğini, belirtiler görüldüğünde vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde gerekli değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

Sonuç olarak, yapılan yoğun saha çalışmaları, numune analizleri ve denetimler ışığında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü şu an için bulaşıcı hastalıklar açısından endişe edilecek bir durum olmadığını bildirdi. Sahadaki çalışmaların devam ettiği ve vatandaşların yalnız bırakılmadığı vurgulandı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI DR. METE GÜNGÖR, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.