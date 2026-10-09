Sağlık-Sen Şırnak, Ankara'da sağlık çalışanlarının taleplerini raporlaştırdı

Sağlık-Sen Şırnak heyeti genel merkeze talepleri iletti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen ve Sağlık-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları Durali Baki, Sinan Kolüöztürk, Yasin Barutçu, Abdullah Duman, İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu başta olmak üzere genel merkez yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Toplantıda, Şırnak genelinde yürütülen sendikal çalışmalar ile kentteki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sahada yaşadığı sorunlar detaylıca değerlendirildi. Şube yönetimi tarafından hazırlanan kapsamlı sunumla; çalışanların özlük hakları, saha koşulları ile talep ve beklentileri genel merkeze aktarıldı.

İleriye dönük kararlılık:

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Sabgatullah Anmal, genel merkezin Şırnak'a gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür etti. Anmal, toplantıda yer alan ifadeleri özetleyerek şunları söyledi: "Sahadan aldığımız güçle çalışanlarımızın sesi olmaya, emeğin, alın terinin ve hak mücadelesinin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz".

Heyetin ziyaretinin, sahada tespit edilen öncelikli konuların genel merkez nezdinde takip edilmesi ve çözüme yönelik adımların planlanması açısından önemli olduğu belirtildi. Taraflar, raporun değerlendirilmesinin ardından atılacak adımların iletişimini sürdüreceklerini vurguladı.

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE YÖNETİMİ, MEMUR-SEN VE SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK, ŞIRNAK’TAKİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BEKLENTİ VE TALEPLERİNİ RAPOR HALİNDE GENEL MERKEZE SUNDU.