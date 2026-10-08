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Sağlık-Sen Şırnak şubesi kendi hizmet binasına kavuştu

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Genel Merkez yetkilendirmesiyle sendikaya ait yeni hizmet binasının tapusunu teslim alarak kurumsallaşmada önemli bir adım attı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlık-Sen Şırnak şubesi kendi hizmet binasına kavuştu

Sağlık-Sen Şırnak şubesi yeni hizmet binasını teslim aldı

Şırnak’ta yıllardır kiralık binalarda hizmet veren Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, mülkiyeti sendikaya ait yeni hizmet binasının tapusunu teslim alarak kurumsallaşma sürecinde somut bir aşama kaydetti. Genel Merkez yetkilendirmesiyle tamamlanan satın alma sürecinin ardından düzenlenen törenle tapu şube yönetimine verildi. Kurum, bundan sonra üyelerine daha düzenli ve sürekli hizmet sunmayı hedefliyor.

Tapunun teslimi:

Genel Merkezde gerçekleştirilen törende Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, satın alınan binanın tapusunu Şırnak Şube yönetimine teslim etti. Barutçu, konuşmasında yeni hizmet yerinin tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına hayırlı olmasını diledi ve bu adımı sendikanın kurumsallaşma hamlesinin bir parçası olarak nitelendirdi. Teslim töreni, sendika yöneticileri ve şube temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Şubeden değerlendirme:

Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, bugüne kadar kiralık binalarda hizmet verdiklerini, her yılsonunda kira sözleşmeleri ve mülk sahiplerinin talepleri nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Anmal, bu durumun üyelerin erişiminde aksamalara yol açtığını belirterek kalıcı bir mülk edinmenin Şırnak teşkilatı için tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Anmal, kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda kendi yuvalarında hizmet verecek olmaktan duydukları gururu dile getirerek, bu eserin kazandırılmasında emeği geçen Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan başta olmak üzere tüm genel başkan yardımcılarına şükranlarını sundu. Yeni binanın sadece bir gayrimenkul olmadığını, aynı zamanda emeğin ve geleceğe bırakılacak kurumsal bir mirasın simgesi olduğunu ifade etti.

Şube yönetimi, mülkiyeti sendikaya ait bir binada hizmet vermenin saha çalışmalarında verimliliği artıracağını ve üyelerin rahatça ulaşabileceği, fikirlerini paylaşabileceği bir mekan sağlayacağını belirtti. Yeni binanın, istişare, dayanışma ve sendikal mücadelenin daha da güçlendiği bir hizmet yuvası olması hedefleniyor.

ŞIRNAK’TA YILLARDIR KİRALIK BİNALARDA HİZMET VEREN SAĞLIK-SEN, MÜLKİYETİ SENDİKAYA AİT YENİ HİZMET...

ŞIRNAK’TA YILLARDIR KİRALIK BİNALARDA HİZMET VEREN SAĞLIK-SEN, MÜLKİYETİ SENDİKAYA AİT YENİ HİZMET BİNASININ TAPUSUNU TESLİM ALARAK KURUMSALLAŞMA YOLUNDA DEV BİR ADIM ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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