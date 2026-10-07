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Sağlık-Sen şubeleri ortak çözüm arayışıyla bölge sağlık sorunlarını gündeme taşıdı

Sağlık-Sen Şırnak ve Mardin şubeleri, bölgedeki personel yetersizliği, hizmet binaları ve sağlık çalışanlarının mesleki haklarını ortak istişareyle ele aldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlık-Sen şubeleri ortak çözüm arayışıyla bölge sağlık sorunlarını gündeme taşıdı

Sağlık-Sen şubeleri bölgesel istişare toplantısında bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ile makamında bir araya gelerek bölgedeki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının meselelerini masaya yatırdı. Görüşmede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin özgün zorlukları, hizmet binalarının yapım süreçleri ve istihdam koşulları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

saha koşulları ve altyapının durumu:

Toplantıda öncelikli olarak bölgenin zorlu coğrafi koşulları ile personel yetersizliğinin hizmet sunumuna etkisi ele alındı. Katılımcılar, yapımı devam eden hizmet binalarının güncel durumunu ve fiziki imkânların geliştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Vatandaşa kesintisiz kamu hizmeti sunmak için personelin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi gerektiği ortak kanaati öne çıktı.

çözüm odaklı istişare ve beklentiler:

Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ziyaretle ilgili olarak, "Bölgemizde kamu hizmetinin kalitesini artırmak ve çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak adına son derece verimli bir istişare gerçekleştirdik. İhtiyaçlarımızın ve personel sorunlarımızın birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Çözüm odaklı istişare kültürüyle sürdürdüğümüz bu bilgi alışverişinin hizmet kalitesine olumlu yansıyacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ise saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İstişare kültürünü ön planda tutarak sorunlarımızı tahlil ediyor ve çözüm önerileri hazırlıyoruz. Genel anlamda tüm kamu çalışanlarının, özelde ise sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığın hem ekonomik hem de mesleki saygınlık olarak hak ettiği karşılığı bulması gerekiyor," dedi. Anmal, Mardin'de misafirperverlik gösteren Saruhan ve ekibine teşekkür etti.

Görüşme, iki şube arasında ortak sorunlara yönelik somut adımlar atılmasının gerekliliğini teyit ederken, bölge illerindeki paralel sorunların ortak çözüm arayışını zorunlu kıldığı sonuçlandı. Taraflar, bilgi paylaşımını sürdürme ve saha odaklı çalışmaları artırma taahhüdünde bulundu.

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABĞATULLAH ANMAL VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAĞLIK-SEN MARDİN ŞUBE...

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABĞATULLAH ANMAL VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAĞLIK-SEN MARDİN ŞUBE BAŞKANI ABDULLAH SARUHAN İLE BİRARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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