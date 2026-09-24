Dolar 48,8499 +0,04%
Euro 55,6586 0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.765,81 -0,24%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,33 +3,15%
--°

Sağlık-Sen'den gazilere hastanede ziyaret ve destek mesajı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve heyeti, Ankara'da tedavi gören gazileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türk bayrağı hediye etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlık-Sen'den gazilere hastanede ziyaret ve destek mesajı

Sağlık-Sen'den gazilere hastanede ziyaret ve destek mesajı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve beraberindeki heyet, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Heyet, gazilerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Gaziler Günü'nü kutladı.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman, Ankara 8 No’lu Şube Başkanı Kurtay Ançin ile Ankara 1 No’lu Şube yönetimi heyete eşlik etti. Sağlık-Sen heyeti, tedavi görenlere moral vermek amacıyla Türk bayrağı hediye etti ve yakın ilgi gösterdi.

başkanın mesajı:

Genel Başkan Doğan, gazilere duydukları minnettarlığı vurgularken şunları söyledi: "Gazilerimizin sergilediği fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisi, bizlere her zaman rehber ve ilham kaynağı olmuştur. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik."

Programın sonunda Sağlık-Sen heyeti hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'yu ziyaret ederek, gazilerin tedavi süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Heyet, ziyaret boyunca hem sağlık çalışanları hem de gazilerle dayanışma mesajı paylaştı.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) GENEL BAŞKANI MAHMUT FARUK DOĞAN...

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) GENEL BAŞKANI MAHMUT FARUK DOĞAN, TEDAVİ GÖREN GAZİLERE ZİYARETTE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da üretim, ihracat ve TEKNOSAB odaklı kalkınma mesajı
images

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı
images

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkı...
images

Ankara'da dostluk ve dayanışma: Ganire Paşayeva anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Netanyahu kürsüdeyken BM Genel Kurulu'nda boş koltuk manzarası

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği