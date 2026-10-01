Sağlık, spor ve doğa bir arada: Bursa Şehir Hastanesi ekibi Yenişehir yürüyüşünde

Bursa Şehir Hastanesi ekibi Yenişehir'de sağlıklı yaşam yürüyüşüne katıldı

Başhekim Dr. Salih Metin ve hastane ekibi, BAL-GÖÇ ile Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne katıldı. Etkinlik, Yenişehir'in muhacir köylerinden Tekke Köyü'nden başlayıp doğal güzellikler eşliğinde Çiçeközü Köyü'nde son buldu. Katılımcılar yürüyüş boyunca spor yapmanın yanı sıra doğayla iç içe vakit geçirmenin faydalarını deneyimledi.

yürüyüş rotası ve atmosfer:

Etkinlik, yeşil alanlar ve köy yolları boyunca ilerleyen bir rotada gerçekleşti. Katılımcılar, doğa manzaraları eşliğinde yürüyerek hem fiziksel aktivite yaptı hem de sosyal etkileşimi artırdı. Organizasyonun düzenlenmesinde rol alan kurumlar etkinliğin güvenli ve düzenli ilerlemesini sağladı.

başhekimden değerlendirme:

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Dr. Salih Metin, organizasyonun güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Belediyesi ile BAL-GÖÇ camiasına teşekkür etti. Metin, sosyal medya paylaşımında 'Sağlık, doğa ve dostlukla geçen güzel bir günde bir araya geldik' ifadelerine yer verdi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Doğa yürüyüşü, katılımcıların hem keyifli vakit geçirmesine hem de sağlıklı yaşam farkındalığının artmasına katkı sağladı. Etkinlik, yürüyüşün tamamlanmasının ardından Çiçeközü Köyü'nde sonlandırıldı.

BAŞHEKİM METİN’DEN YENİŞEHİR’DEKİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE ÖVGÜ