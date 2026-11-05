Sağlık ve sanat el ele: Burhaniye'de dayanışma konseri

sağlık ve sanat buluşması:

Burhaniye ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınların kanser tarama hizmetlerine erişimini artırmayı hedefleyen Mobil Kanser Tarama Aracı çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen dayanışma konseri geniş katılım sağladı. Emekli müzik öğretmeni Yeşim İnce ve Lâl Ensemble tarafından sahnelenen 'Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat' konseri, sağlık ve sanatı aynı sahnede bir araya getirerek güçlü bir toplumsal dayanışma örneği sundu.

sanatçı performansı ve defile:

Gece boyunca Yeşim İnce’nin performansı izleyicilerden yoğun beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca Özlem Tezcan tarafından büyük emeklerle hazırlanan defile sunuldu; defile, konser programına estetik bir katman ekleyerek geceye ayrı bir güzellik kattı.

organizasyon ve teşekkürler:

Organizasyon komitesinin açıklamasında, konserin Mobil Kanser Tarama Aracı çalışmalarına destek amacıyla düzenlendiği vurgulandı ve katkı sunanlara teşekkür edildi. Komite mesajında; İlçe Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Betül Akbey, sanatçı Yeşim İnce, Özlem Tezcan, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, Anneler Derneği yönetimi, tüm gönüllüler ve hayırseverlere şükranlarını iletti. Metinde, erken teşhisin önemine dikkat çekilerek bu tür dayanışma girişimlerinin toplum sağlığı için kıymetli olduğu belirtildi ve "El ele, gönül gönüle, daha sağlıklı yarınlara" mesajıyla destek çağrısı yinelendi.

DAYANIŞMA KONSERİ VE DEFİLE