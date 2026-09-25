sağlıkta erişim ve üniversite hastanesi yatırımlarının önemi

cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz'ın fırat üniversitesi ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin yeni yapılacak alanında düzenlenen temel atma töreninde sağlık sistemine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, konuşmasında sağlık ve ailenin insanların mutluluğunda belirleyici iki unsur olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık politikasını sürekli önceliklendirdiğini aktardı.

sağlıkta erişim ve sistem reformları:

Yılmaz, sağlık hizmetlerine erişimde kaydedilen ilerlemeyi vurgularken geçmiş dönemlerle kıyaslama yaptı. Muayene için uzun süre beklemelerin, reçeteye ulaşmada zorlukların ve sosyal güvenlik sisteminin parçalı yapısının geride bırakıldığını belirtti. Memur, işçi ve kırsal kesime özel farklı sistemler olan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'un entegrasyonuyla tek çatı altında bir yapı oluşturulduğunu anlattı.

Bu dönüşümle birlikte hastanelerin birleştirildiğini, sağlık altyapısı ve insan gücünün ülke çapında güçlendirildiğini söyleyen Yılmaz, vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmak için çalışıldığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin vatandaş başına yıllık ortalama poliklinik sayısının OECD ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmada ayrıca hizmet sunan kurum sayısına dikkat çekilerek bugün 1.521 hastanenin hizmet verdiği, şehir hastanelerinden 27'sinin açıldığı ve 13'ünün inşaatının sürdüğü; tamamlandığında bu sayının 40'a ulaşacağı bilgisi paylaşıldı. Yılmaz, bu yapıların deprem gibi acil durumlarda sağladığı katkıya Elazığ örneğini vererek değindi.

kapasite artışı ve pandemi sınavı:

Yılmaz, yatak ve yoğun bakım kapasitesindeki dönüşümü rakamlarla anlattı: 2002'de yaklaşık 19 bin düzeyinde olan nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını; yoğun bakım yatağı sayısının ise yaklaşık 2 bin seviyesinden 48 bine çıktığını söyledi. Pandemi döneminde bu yatırımların öneminin ortaya çıktığını, birçok gelişmiş ülkede sağlık sistemlerinin zorluk yaşadığı sırada Türkiye'nin reformlar ve yatırımlar sayesinde pandemiyi güçlü şekilde yöneten ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Yılmaz, bu hizmetleri sunan sağlık çalışanı sayısının yaklaşık 1,5 milyon düzeyine yaklaştığını ifade ederek "tam anlamıyla bir sağlık ordumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

memnuniyet, sağlık turizmi ve endüstri hedefleri:

2002-2003 döneminde sağlık hizmetlerinden memnuniyetin %39,5 civarında olduğunu hatırlatan Yılmaz, son verilerle memnuniyet oranının 2025 verisine göre %69,4 olarak ölçüldüğünü aktardı. Bu yükselişin vatandaş algısındaki olumlu değişimi gösterdiğini, ancak beklentilerin ve standartların da bu süreçte yükseldiğini vurguladı.

Yılmaz, geçmişte insanlar sağlık için yurt dışına giderken artık dünyanın çeşitli yerlerinden hastaların Türkiye'ye gelerek hizmet aldığını, sağlık turizminin ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandırır hale geldiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde sağlık endüstrilerini, ilaç ve tıbbi cihaz üretimini kamu alım gücüyle destekleyerek ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

fırat üniversitesi ve üniversite hastanelerinin rolü:

Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nin 52 yıllık geçmişine dikkat çekerek üniversitenin ülkenin köklü kurumları arasında olduğunu ifade etti. YÖK tarafından yapılan sınıflandırmada Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversiteleri arasında 17. sırada yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Temel atılan yeni hastanenin hizmete girmesiyle üniversitenin araştırma gücü ile ileri sağlık hizmetinin buluşacağını vurgulayan Yılmaz, üniversite hastanelerinin hem sağlık hizmeti sunma hem de sağlık eğitimi ve araştırma yapma işlevlerini ön plana çıkardı. Bu tür yatırımların yeni sağlık personelinin yetiştirilmesi ve araştırma kapasitesinin artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Konuşmasını sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ve gerçekleştirilen yatırımların millet tarafından takdir edildiğini söyleyerek sürdüren Yılmaz, sağlık hizmetlerine erişim, altyapı ve insan kaynağı yatırımlarının Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdığını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN YENİ YAPILACAK ALANDA TEMEL ATMA PROGRAMINA KATILARAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU.