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Sagopa Kajmer Niğde'de gastronomi festivalinde raple buluştu

Niğde Gastronomi Festivali'nde sahne alan Sagopa Kajmer, güçlü performansıyla dinleyicilere coşkulu bir gece yaşattı; Emrah Özdemir hediyesini sundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sagopa Kajmer Niğde'de gastronomi festivalinde raple buluştu

Sagopa Kajmer Niğde'de sahne aldı

Niğde Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıkan Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, seslendirdiği parçalarla kentte toplanan müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin renkli etkinlikleri arasında yer alan konser, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

konser atmosferi ve sahne performansı:

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Sagopa Kajmer'in kendine özgü tarzı ve sahne hakimiyetiyle coşkulu anlar yaşadı. Sahnede ortaya koyduğu duruş ve şarkıların akışı, dinleyiciler tarafından tempolu ve dikkat çekici bulundu; konser boyunca zaman zaman hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık dikkat çekti.

Organizatörlerin düzenlediği teknik altyapı ile ses ve ışık düzenlemeleri, sanatçının performansını destekleyerek akustik ve görsel açıdan bütünlüklü bir sunum sağladı. Etkinlik, hem gençlerin hem de farklı yaş gruplarının ilgi gösterdiği bir kültür-sanat hareketliliğine işaret etti.

belediyeden yöresel hediye:

Konser kapsamında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sagopa Kajmer'e Niğde'ye özgü yöresel ürünlerden oluşan bir sepet hediye etti. Hediye takdimi, sanatçı ile kent temsilcileri arasındaki kültürel bağı sembolize eden sıcak bir an olarak kayda geçti.

festival programı ve devamı:

Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren Niğde Gastronomi Festivali, ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle etkinlik takvimini sürdürüyor. Festival, 10 Ekim Cumartesi günü Sefo ve 11 Ekim Pazar günü ise Pau sahnesi ile devam edecek; programın ilerleyen günlerinde de çeşitli etkinlikler izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Yerel lezzetler ve sahne sanatlarının birlikte sunulduğu festival atmosferi, Niğde'yi kısa süreli bir kültür ve eğlence merkezine dönüştürerek hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin beklentilerini karşılamayı sürdürüyor.

RAP MÜZİĞİN SEVİLEN İSMİ SAGOPA KAJMER ŞARKILARIYLA NİĞDELİLERİ COŞTURDU

RAP MÜZİĞİN SEVİLEN İSMİ SAGOPA KAJMER ŞARKILARIYLA NİĞDELİLERİ COŞTURDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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