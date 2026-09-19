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Saha avantajı yetmedi: Çorum'da Alanyaspor'un kafa golleri galibiyeti getirdi

Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildi; Makouta ve Arda Usluoğlu'nun kafa golleri Alanyaspor'a 3 puan kazandırdı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Saha avantajı yetmedi: Çorum'da Alanyaspor'un kafa golleri galibiyeti getirdi

Saha avantajı yetmedi: Çorum'da Alanyaspor'un kafa golleri galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın dönüm noktaları ikinci yarıda yaşandı; Makouta ile öne geçen Alanyaspor, Çorum'un beraberlik golüne rağmen Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşuyla sahadan üç puanla ayrıldı.

maçtan önemli anlar:

52. dakikada Andrei Borza ile verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis'in şutu az farkla dışarı gitti; Çorum bir fırsattan daha yararlanamadı.

67. dakikada Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Makouta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor'u 0-1 öne geçirdi.

76. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jesus Ramirez'in kafa vuruşu filelerle buluştu; skor 1-1'e geldi.

78. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası içindeki Arda Usluoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor'u tekrar üstünlük sahibi yaptı: 1-2.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Çorum FK: Marcos Felipe; Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı (Çağlar Söyüncü dk. 46), Hrvoje Smolcic, Andrei Borza (Emircan Gürlük dk. 89); Ylber Ramadani, Fredy (Ermin Mahmic dk. 71), Cengiz Ünder (Youssoufa Moukoko dk. 60); Diomande (Ahmed Ildız dk. 46), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez. Yedekler arasında Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Gökhan Gürpüz yer aldı. Teknik direktör: Uğur Uçar.

Corendon Alanyaspor: Victor; Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj; Makouta, Baran Ali Gezek (İbrahim Kaya dk. 75), Ruan, Fernandes (Hagi dk. 75); Hwang Ui-jo, Ivan Cedric (Arda Usluoğlu dk. 76). Yedekler: Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Mert Furkan, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir. Teknik direktör: Joao Pereira.

Goller: Makouta (dk. 67) 0-1; Jesus Ramirez (dk. 76) 1-1; Arda Usluoğlu (dk. 78) 1-2.

Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Serdar Saatçı, Andrei Borza, Ahmed Ildız (Çorum FK).

maçın değerlendirmesi:

İkinci yarıda gösterdiği set-piece etkinliğiyle dikkat çeken Corendon Alanyaspor, Alanyaspor'un kafa golleriyle öne çıktı ve savunma organizasyonunu iyi kullanarak skoru korumayı başardı. Çorum FK, özellikle Kyziridis'in 52. dakikadaki pozisyonu ve son vuruşlardaki isabet eksikliği nedeniyle galibiyeti alamadı. Değişiklikler oyunun kaderini etkilerken, Alanyaspor'un duran toplardaki etkinliği maçın belirleyici unsuru oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ÇORUM FK, EVİNDE CORENDON ALANYASPOR’A 2-1 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ÇORUM FK, EVİNDE CORENDON ALANYASPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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