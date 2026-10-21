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Saha buluşmalarıyla Erzincan'da din görevlileriyle istişare

Diyanet'in '2026 Saha Buluşmaları' kapsamında Erzincan'da düzenlenen programda din görevlileri bilgilendirildi, görüş ve beklentiler yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Saha buluşmalarıyla Erzincan'da din görevlileriyle istişare

Saha buluşmalarıyla Erzincan'da din görevlileriyle istişare

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen '2026 Saha Buluşmaları' programı kapsamında Erzincan'da din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program kadrosu ve açılış konuşmaları:

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Atama I Daire Başkanı Mustafa Şanver, Diyanet İşleri Uzmanı Halil İbrahim Yağız, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Abdulkadir Korkmaz, Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı. Açılış konuşmasını İl Müftüsü Selim Yazıcı yaptı.

Sunumlar ve değerlendirmeler:

Toplantıda İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı din hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumsal işleyiş ve insan kaynakları çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından Atama I Daire Başkanı Mustafa Şanver tarafından yapılan bilgilendirme sunumu yer aldı.

Programın amaçları arasında merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, personelin görüş ve beklentilerinin yerinde değerlendirilmesi ve din hizmetlerinin niteliğinin artırılması yer alıyor. Yapılan sunum ve istişarelerin ardından program sona erdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN &quot;2026 SAHA BULUŞMALARI&quot; KAPSAMINDA ERZİNCAN’DA DİN...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN "2026 SAHA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA ERZİNCAN’DA DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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