Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ekipleri, görev esnasında yaka kamerası kullanma uygulamasını başlattı. Uygulama, sahada yürütülen faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak hem personel hem de vatandaşlar bakımından daha şeffaf bir iletişim hedefliyor.

uygulamanın kapsamı ve amaçları:

Yeni uygulama ile ekiplerin görev anındaki müdahaleleri, görüşmeleri ve işlem süreçleri dijital olarak kayıt altına alınacak. Bu sayede muhtemel anlaşmazlıklarda olay akışı daha net tespit edilebilecek; şeffaflık artacak ve hem personelin hem de vatandaşların haklarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

sahada beklenen etkiler:

Kayıtlar, görev sırasında yapılan uygulamaların belgelendirilmesi yoluyla olası itiraz ve şikâyetlerin çözümünde referans oluşturacak. Ayrıca kayıtların varlığı, görev yapan personelin ve vatandaşların güvenliğinin güçlendirilmesine, iletişim kalitesinin yükselmesine ve işlemlerin hukuki açıdan daha açık hale gelmesine yardımcı olacak.

Uygulamanın saha çalışmalarına entegre edilmesiyle birlikte, kayıt süreçleri sayesinde meydana gelebilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi ve yetkili merciler nezdinde daha sağlıklı değerlendirmeler yapılması hedefleniyor.

SAKARYA’DA ASAYİŞ EKİPLERİNİN GÖREV SIRASINDA YAKA KAMERASI KULLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA BAŞLATILDI.