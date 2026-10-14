Saha eğitimleriyle LÜDAK akreditasyon hedefini güçlendiriyor

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma (LÜDAK) ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) akreditasyon sürecine ilişkin eğitim programlarını sürdürüyor. Ekip, saha çalışmaları ve koordinasyon becerilerini artırmayı amaçlayan adımlarla afetlere müdahale hazırlığını pekiştiriyor.

Eğitim detayları:

AFAD tarafından düzenlenen program kapsamında 32 kişinin katılımıyla iki aşamalı bir eğitim gerçekleştirildi. 9 Ekim Cuma günü Lüleburgaz'da verilen teorik eğitimin ardından, 10 Ekimde Kırklareli'nde uygulamalı saha çalışmaları yapıldı. Eğitimlerde katılımcıların hem bireysel bilgi düzeyinin yükseltilmesi hem de ekip olarak aynı anda nasıl koordineli hareket edileceği üzerinde duruldu.

Akreditasyon ve hazırlık hedefleri:

LÜDAK, akreditasyon sürecinin bir parçası olarak kasım ayı boyunca ve ilerleyen dönemde de eğitimlere devam etmeyi planlıyor. Yetkililer, afetlere müdahalenin felaket gerçekleşmeden önce başladığını vurgulayarak, eğitimlerin ekiplerin sahada hızlı ve etkili karar alma kabiliyetini güçlendireceğini belirtti. Güçlenen kadro ve kararlı hazırlıkla LÜDAK, ihtiyaç anında hayat kurtarmak için sahada olmaya hazır olmayı hedefliyor.

LÜLEBURGAZ DOĞAL AFET ARAMA KURTARMA (LÜDAK) EKİBİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) AKREDİTASYON SÜRECİ KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.