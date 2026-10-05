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Saha köprüsü kuruldu: Uşak'ta üretici buluşmaları sürüyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her hafta farklı köylerde üreticilerle buluşarak hayvancılık, tarım ve destek taleplerini yerinde değerlendiriyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Saha köprüsü kuruldu: Uşak'ta üretici buluşmaları sürüyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada üreticiyle buluşuyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle doğrudan iletişim kurmak amacıyla sürdürülen köy buluşmalarına devam ediyor. Her hafta farklı köylerde gerçekleştirilen ziyaretlere İl Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personeller katılıyor. Ziyaretler sırasında üreticilerle yüz yüze görüşülerek yerinde tespitler yapılıyor ve uygulamaya dönük bilgiler paylaşılıyor.

Ziyaretlerde öncelik verilen konular:

Yapılan saha görüşmelerinde hayvan sağlığı ve besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik, üretim süreçleri ve tarımsal destekler gibi alanlar ön plana çıkıyor. Teknik ekipler, bu başlıklar çerçevesinde üreticilere uygulamalı tavsiyeler veriyor, mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik öneriler sunuyor ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Saha talepleri ve çözüm odaklı adımlar:

İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin sorun, ihtiyaç ve taleplerini doğrudan dinleyerek çözüm yollarını değerlendiriyor. Gelen talepler doğrultusunda yönlendirmeler yapılmakta, ilgili birimlere iletilen konular takip edilmekte ve uygulanabilir kısa vadeli çözüm önerileri geliştiriliyor. Bu yaklaşım, üretimin sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin artırılmasını hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saha buluşmalarının üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve yerinde müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Bu programla birlikte hem bilgi paylaşımı hızlanıyor hem de sahadan gelen geri bildirimlerle politika uygulamaya daha hızlı entegre ediliyor.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HER HAFTA FARKLI KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HER HAFTA FARKLI KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİME İLİŞKİN SORUN, İHTİYAÇ VE TALEPLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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