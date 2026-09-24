Saha ziyaretinde talepler not edildi: Memduh Büyükkılıç üç ilçede muhtarlarla buluştu

Büyükşehir başkanı sahada: muhtar talepleri doğrudan yönetimle buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan ve Akkışla ilçelerinde gerçekleştirdiği temaslarla ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde mahallelerin altyapı, ulaşım, doğalgaz ve belediye hizmetlerine ilişkin talepleri sahada dinlendi ve ilgili birimlere iletilmek üzere kayda geçirildi.

Felahiye'de istişare ve muhtar buluşması:

Programın ilk durağı Felahiye oldu. Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit ve teşkilat mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçe belediyesi ve teşkilatla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Büyükkılıç, teşkilat mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Her zamanki sıcaklığınız ile gönüllerde yer ediyorsunuz. Üzerimize düşenden daha fazlasını yapma suretiyle ilçe başkanımız, belediye başkanımızla el ele vererek Felahiye’nin ihtiyacı olan konuları ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da Başkan Büyükkılıç’ın çalışma temposuna dikkat çekerek, "Memduh Başkanımızın hızına yetişmek, hizmet aşkına yetişmek zor" dedi.

Felahiye İlçe Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen muhtar toplantısına Felahiye Kaymakamı Esma Atasever Sağıroğlugil ve Büyükşehir’in KASKİ, KCETAŞ ile ilgili birim yöneticileri de katıldı. Muhtarların aktardığı talepler hem sözlü olarak alındı hem de yazılı kayıtla ilgili birimlere ulaştırılmak üzere not edildi.

Özvatan ve Akkışla temasları: iş birliği ve planlama:

Programın ikinci durağı Özvatandı. AK Parti Özvatan İlçe Başkanlığı ziyareti, teşkilat buluşması ve muhtarlarla istişarelerle sürdü. Büyükkılıç burada muhtarların tecrübesine ve önerilerine vurgu yaparak, "Samimi bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşacağız" dedi. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile yapılan görüşmede ilçenin ihtiyaçlarına yönelik iş birliği kararlılığı tekrarlandı.

Üçüncü durağı Akkışla olan programda ise AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelindi. Büyükkılıç, Dursun’u görevi dolayısıyla tebrik edip ilçeye yönelik hizmetlerin birlik içinde yürütüleceğini vurguladı. Akkışla muhtarlarıyla yapılan toplantıda muhtarların vatandaş taleplerinin takipçisi olduğu, emek ve gayretlerinin önemsendiği ifade edildi.

Her üç ilçede de Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu; ziyaretlerde halkın ilgisi ve çiçeklerle karşılanma gibi samimi anlar kaydedildi.

saha geri bildirimleri nasıl hizmete dönüşüyor:

Gerçekleştirilen istişare toplantılarına Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları ve genel müdürleri katıldı. Toplantılarda öne çıkan altyapı, ulaşım, doğalgaz ve yerel hizmet talepleri, ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere not edildi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 16 ilçesini aynı hizmet anlayışıyla buluşturma hedefini yineleyerek saha çalışmalarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

Sonuç olarak Felahiye, Özvatan ve Akkışla ziyaretleri, yerel yönetimle merkezi belediye birimleri arasında doğrudan iletişimi güçlendirirken, muhtarların ve teşkilatın sahadan gelen verilerinin hizmet planlamasında etkin şekilde kullanılması yönünde adımlar atıldığını gösterdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, FELAHİYE, ÖZVATAN VE AKKIŞLA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLARLA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI, TEŞKİLAT MENSUPLARI VE MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.