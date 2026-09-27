Sahabiye Mahallesi'nde bariyeri aşan motosiklet çocuğa çarptı: üç yaralı, ikisinin durumu ağır

Sahabiye Mahallesi'nde trafik kazası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir motosikletin demir bariyeri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza ve yaralanmalar:

İddialara göre, sürücü Y.S. (24) yönetimindeki 38 ARB 290 plakalı motosiklet, bariyeri geçip yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y. (12)'ye çarptı. Kazada Y.Y., sürücü Y.S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan T.T. yaralandı. Yaralılardan Y.Y. ve T.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve üç kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından motosiklet yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA ÇARPARKEN, KAZADA 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.