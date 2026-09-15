Sahada atılım: Kayseri Ticaret Borsası jeotermal seracılık ve proje vizyonunu sergiledi

Kayseri Ticaret Borsası yatırımlarını yerinde gösterdi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü saha yatırımlarını iki üst düzey ziyaretle gözler önüne serdi. Kurum; üretim, istihdam ve ihracat odaklı projelerinin somutlaştığı Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi ile kurum içi kapasitesini ulusal düzeyde tanıttı.

Jeotermal serada birinci etap altyapı incelendi:

Önceki gün Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız projenin birinci etap altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldız, birinci etap altyapısının kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken projenin Kayseri ve Türkiye tarımı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Proje, jeotermal seracılığı ve modern tarımsal üretimi destekleyerek şehirde üretimi artırmayı, yeni istihdam alanları oluşturmayı ve ihracata katkı sağlamayı hedefliyor.

Ulusal düzeyde takdir ve destek:

Bu incelemenin ardından KTB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırladı. Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası’nın yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'tan bilgi aldı ve ortaya konulan vizyondan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hisarcıklıoğlu, kurum için "altı yıldızlı bir borsa" ve "proje fabrikası" tanımlamalarını kullanarak sunulan hizmetlerin birçok uluslararası oda ve borsanın bile üzerinde olduğunu belirtti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermediklerini, şehrin ve ülkenin geleceğine yön verecek projeler geliştirdiklerini vurguladı. Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası (KTB) olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyor, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek projeler üretiyoruz. Akreditasyon değerlendirmelerinde Türkiye genelindeki tüm oda ve borsalar arasında 5'inci, ticaret borsaları arasında ise 2'inci sırada yer almamız; kurumsal yapımızın ve hizmet kalitemizin en somut göstergesidir. Sera Organize Tarım Bölgemizden AR-GE Merkezimize, laboratuvarlarımızdan üreticilerimize sunduğumuz hizmetlere kadar her çalışmamızın merkezinde üretim ve kalkınma bulunmaktadır. Başkanımızın hizmet anlayışımız ve yeni projelerimizden duyduğu memnuniyet bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağıdır. Bu başarılarla yetinmeden Kayseri’miz için üretmeye, geliştirmeye ve ülkemize örnek olacak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Peş peşe gerçekleşen ziyaretler, Kayseri Ticaret Borsası’nın saha yatırımlarındaki hızını, kurumsal hizmet kalitesini ve güçlü proje vizyonunu bir kez daha teyit etti. KTB, seracılık, AR-GE merkezleri ve laboratuvar altyapısı ile Kayseri’nin tarımsal geleceğine katkı sağlamayı ve bölgeyi modern tarımda örnek merkezlerden biri hâline getirmeyi amaçlıyor.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB); TARIM VE HAYVANCILIĞA DEĞER KATAN YATIRIMLARI İLE ÖRNEK KURUMSAL HİZMET ANLAYIŞINI TAÇLANDIRAN İKİ ÖNEMLİ ZİYARETE PEŞ PEŞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.