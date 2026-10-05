Sahada bilgi paylaşımı: kadın çiftçiler Kütahya'da üretimi yerinde gördü

Eskişehirli kadın çiftçilerin Kütahya ziyareti

Eskişehir'den Kütahya'ya gelen kadın çiftçiler, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen saha programı kapsamında Sekiören Köyü'ndeki üretim alanlarını gezdi. Ziyaretin amacı, üretim süreçlerini uygulamalı olarak görmek, bakım ve yetiştiricilik tekniklerini yerinde öğrenmek ve katılımcılar arasında deneyim paylaşımını artırmaktı.

Uygulamalı yetiştiricilik eğitimi:

Sekiören Köyü'nde ziyaret edilen kuşburnu ve ahududu bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, katılımcılara üretim, bakım ve hasat süreçlerine ilişkin pratik bilgiler aktardı. Sahada yapılan uygulamalı gösterimler, özellikle bitki sağlığı, budama teknikleri ve verim artırıcı bakım yöntemleri üzerine yoğunlaştı. Kadın çiftçiler, doğrudan üretim alanında görerek sorularını teknik personele iletti ve uygulamaların kendi işletmelerine nasıl uyarlanabileceği konusunda notlar aldı.

Kooperatif ziyareti ve ekonomik dönüşüm:

Programın ikinci bölümünde kadın çiftçiler, bölgedeki kadın kooperatifini ziyaret ederek kooperatifçilik deneyimini yerinde dinledi. Ziyarette, kooperatif faaliyetleri, kadın emeğinin üretime ve ekonomiye kazandırılması ve tarımsal ürünlerin katma değere dönüştürülmesi konularında bilgi ve deneyim alışverişi yapıldı. Katılımcılar, kooperatif modellerinin pazarlama, işleme ve ortak üretim gibi alanlarda sağladığı avantajları tartıştı.

Gerçekleştirilen programla kadın çiftçiler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, tarımsal üretimde kadınların rolünün güçlendirilmesi ve başarılı üretim modellerinin sahada gözlemlenmesi hedeflendi. Katılımcılar, edindikleri bilgileri kendi işletmelerine taşıyarak üretim verimliliğini ve ürünlerin katma değerini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

ESKİŞEHİRLİ KADIN ÇİFTÇİLER KÜTAHYA’DA ÜRETİM ALANLARINI İNCELEDİ