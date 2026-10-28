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Sahada birlikte güçlenenler: Muğla'da özel sporcular bocce şöleni

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Özel Sporcular Bocce Turnuvası'nda sporcular azimleriyle dikkat çekti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sahada birlikte güçlenenler: Muğla'da özel sporcular bocce şöleni

Muğla'da özel sporcular bocce turnuvası coşkusu

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Özel Sporcular Bocce Turnuvası, sporun birleştirici gücünü ve özel sporcuların kararlılığını görünür kıldı. Organizasyon, Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıyarak izleyenlere ilham verdi.

turnuvanın atmosferi ve performanslar:

Turnuvada sporcular, bocce branşında kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar boyunca gösterilen azim ve kararlılık, sahadaki rekabetin yanında dostluğu da öne çıkardı. Seyirciler ve aileler maçları ilgiyle takip ederek sporcuları alkışladı ve destek verdi.

kapsayıcılık ve toplumsal mesaj:

Etkinlikte öne çıkan mesajlardan biri "spor engel tanımaz" oldu. Organizasyon, özel sporcuların sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekti ve sportif faaliyetlerin toplumsal bütünleşme için nasıl bir araç olduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyet Bayramı ruhu, birlik, beraberlik ve dayanışma temalarıyla spor sahasında somutlaştı.

Turnuva, hem sporcuların bireysel gelişimi hem de toplum içinde görünürlüklerinin artması açısından önem taşıdı. Menteşe Spor Salonu'ndaki bu tür etkinliklerin tekrarlanmasının, erişilebilir spor olanaklarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

CUMHURİYET COŞKUSU ENGEL TANIMADI: ÖZEL SPORCULAR SAHADA

CUMHURİYET COŞKUSU ENGEL TANIMADI: ÖZEL SPORCULAR SAHADA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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