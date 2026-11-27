Akkapı ziyaretinde talepler yerinde ele alındı

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Akkapı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirilen ziyarette, belediye hizmetlerine ilişkin beklentiler ve öneriler kapsamlı şekilde ele alındı.

görüş alışverişi ve kayıt işlemleri:

Ziyarette vatandaşların talep ve önerileri birim yetkilileri tarafından not alındı ve ilgili müdürlüklerle anında istişare edildi. Akkan, mahallenin öncelik sırasına göre iyileştirme adımlarının planlanacağını ifade etti ve gerekli yönlendirmelerin hızlıca yapılacağını vurguladı.

vatandaşların tepkisi ve geleceğe dönük adımlar:

Mahalle sakinleri, doğrudan iletişim kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akkan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Mahallemizin ihtiyaçlarını değerlendirdik; taleplerini ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinledik. Misafirperverlikleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, belediye hizmetlerinin mahalle bazında önceliklendirilmesi ve sorunların yerinde çözülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Akkapı Mahallesi ziyaretiyle, Seyhan Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışma yaklaşımı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı yeniden vurgulanmış oldu.

Mahalle ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, AKKAPI MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEREK MAHALLENİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.