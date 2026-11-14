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Sahada çözüm üreten ekip: Uşak'ta tarım ve hayvancılık ziyaretleri

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Serkan Bilir öncülüğünde saha ziyaretleriyle üreticilerin tarım ve hayvancılık sorunlarını yerinde ele alıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sahada çözüm üreten ekip: Uşak'ta tarım ve hayvancılık ziyaretleri

Sahada inceleme ve iletişim:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen saha çalışmaları, İl Müdürü Serkan Bilir öncülüğünde gerçekleştiriliyor. İl müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personelden oluşan ekipler kent genelinde üreticilerle yüz yüze buluşuyor ve tarımsal faaliyetleri yerinde inceliyor.

Uygulama ve bilgilendirme:

Ziyaretlerde, hayvan sağlığı, doğru besleme yöntemleri, sürü yönetimi ve biyogüvenlik uygulamaları başta olmak üzere bitkisel üretim konuları ele alınıyor. Teknik personel, üreticilerin merak ettiği teknik ve uygulamalı konularda bilgilendirmeler yapıyor; tarımsal destekleme mekanizmaları hakkında bilgi veriliyor.

Sorun tespiti ve çözüm odaklı yaklaşım:

Ekipler, sahada üreticilerin talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek sorunları yerinde tespit ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde, üretim sürecinde karşılaşılan zorluklar değerlendirilip, çözüm yolları üzerinde çalışılıyor ve ihtiyaçların doğrudan belirlenmesi hedefleniyor.

Teknik incelemeler ve üreticiyle yapılan görüşmeler sonucunda, verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar ve kısa vadeli müdahale seçenekleri önceliklendiriliyor. Üreticilerle kurulan doğrudan iletişim, hem uygulamadaki eksikliklerin hızla giderilmesini sağlıyor hem de kurum ile saha arasındaki güveni pekiştiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmalarının amacı; üreticilerle iletişimi güçlendirmek, tarımsal üretimi geliştirmek ve hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sunmaktır. Sahada edinilen bulgular, ilerleyen dönem planlamalarına doğrudan yön veriyor.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIM VE...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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