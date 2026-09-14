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Sahada güvenlik: Aydın Karan servis denetimlerinde velilerle buluştu

Elazığ'da eğitim yılının ilk gününde İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, servis denetimlerine katılarak sürücü, veli ve öğrencilere güvenlik tedbirlerini anlattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahada güvenlik: Aydın Karan servis denetimlerinde velilerle buluştu

Sahada güvenlik: Aydın Karan servis denetimlerinde velilerle buluştu

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Elazığ'da okul çevrelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İl Emniyet Müdürü Aydın Karan saha denetimlerine katılarak servis araçları ve okul çevresindeki uygulamaları yerinde inceledi.

Denetimin odağı ve kontroller:

Gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarının teknik donanımları, emniyet kemerleri, taşıma kapasiteleri ve gerekli evrakları titizlikle kontrol edildi. Trafik ekipleri, araç güvenliği ve yolcu sayısı konusundaki kurallara dikkat çekerken eksik veya uygunsuz görülen hususlar hakkında sürücülere uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında sürücülerle yapılan görüşmelerde, trafik kurallarına uyumun ve öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Ekiplerin saha çalışmaları, yalnızca araç kontrolleriyle sınırlı kalmayıp okul giriş çıkışlarındaki akışın düzenlenmesini de kapsadı.

İletişim ve kararlılık:

İl Emniyet Müdürü Karan, denetimler sırasında veliler ve öğrencilerle sohbet ederek alınan tedbirler hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Karan, çocukların okula güvenli bir şekilde ulaşmasının en büyük öncelik olduğunu belirtti ve eğitim yılı boyunca denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Trafik ekipleri ise hem sürücülere hem de velilere eğitim yılı süresince dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu; böylece öğrenci ulaşımında olası risklerin azaltılması hedeflendi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ELAZIĞ&#039;DA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ SERVİSİ DENETİMLERİNE KATILAN...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ELAZIĞ'DA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ SERVİSİ DENETİMLERİNE KATILAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, SÜRÜCÜ, VELİ VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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