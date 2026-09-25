Dolar 48,9597 +0,02%
Euro 55,8746 +0,36%
Bist 12.905,63 +0,13%
Altın Gram 6.820,69 +0,82%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,23 -1,99%
--°

Sahada hazırlık: UMKE Elazığ'da acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesini eğitti

UMKE'nin Elazığ'daki 'Acil Müdahale Ünitesinin Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi' ekiplerin çadır, tıbbi cihaz ve ASOS kullanım becerilerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sahada hazırlık: UMKE Elazığ'da acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesini eğitti

UMKE'den Elazığ'da acil müdahale eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen "Acil Müdahale Ünitesinin Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi" kursiyerlere uygulamalı bilgiler sundu. Eğitim, olası afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin hızlı ve düzenli yürütülmesine odaklandı.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında katılımcılara acil müdahale araçları, çadır sistemi ve donanımları, tıbbi ve teknik ekipmanlar ile tıbbi cihazların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca hasta kayıt modülünün kullanımı ve Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.

Hedef ve uygulama becerileri:

Eğitimin temel amacı, UMKE ekiplerinin acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi konusundaki bilgi düzeyini ve saha uygulama becerilerini geliştirmekti. Katılımcıların hem ekipman yönetimi hem de hasta takip süreçlerinde koordinasyonu artırmaları hedeflendi.

Uygulamalı eğitimlerle çadır kurulumundan tıbbi cihazların çalıştırılmasına kadar pratik adımlar gösterildi ve senaryolar üzerinden tatbikatlar yapılarak ekiplerin yetkinliği pekiştirildi. Bu sayede afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde sunulması amaçlandı.

ELAZIĞ&#039;DA ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) TARAFINDAN ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLDİ

ELAZIĞ'DA ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) TARAFINDAN ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MCBÜ'nün sürdürülebilirlik hamlesi: GreenMetric'te 25 basamaklık yükseliş
images

Kütüphane bahçesinde öğrencilerin sebze hasadı sevinci
images

Merkezefendi'de gençlere yönelik akademik resim atölyesi başvuruları başladı
images

Sarıkamış’ta miniklerin coşkusu: ilköğretim haftası renkli gösterilerle geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi

Kaymakam Ceylan üreticilerle Araban tarımını değerlendirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı