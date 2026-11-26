Dutlulu Karaköy sakinleriyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu ilçesi Karaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle girişinde havai fişeklerle karşılanan Dutlulu'ya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Turgutlu Belediyesi başkan yardımcıları ve çevre mahallelerden gelen 21 muhtar eşlik etti.

Vatandaşın içinde olmanın önemi:

Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki yatırımlarını ve yürütülen hizmetleri anlatarak, halkın içinde olmanın ve sorunları yerinde dinlemenin altını çizdi. Kapalı kapılar ardında plan yapmanın yeterli olmayacağını, çözümün ancak sahada üretileceğini vurguladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen heyet, mahalle sorunlarına hızlı ve yerinde müdahale etme kararlılığını öne çıkardı.

Hizmet taahhüdü ve siyasi ayrım gözetmeme:

Dutlulu konuşmasında, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen hizmet üretme iradesini öne çıkardı: Ekonomik şartlar iyi değil; biz bahane değil hizmet üreteceğiz. Herhangi bir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların oyuna ve gönlüne talip olduklarını söyleyen Dutlulu, Mart 2029'a kadar ilçeye her türlü hizmeti ulaştırmak için çalışacaklarını belirtti.

Belediye başkanından teşekkür ve öncelikler:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye sağladığı destekler için Dutlulu'ya teşekkür etti. Akın, altyapı çalışmalarından mahalle ihtiyaçlarının karşılanmasına, çiftçilerin ova yolları düzenlemelerinden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda destek alındığını söyledi ve ekonomik zorluklara rağmen çözüm üretme gayretinin sürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları ve vatandaşlar söz alarak; mahallenin altyapı, yol, sosyal donatı ve diğer öncelikli ihtiyaçlarını Dutlulu ve beraberindeki heyete iletti. Heyet, gelen talepleri not alarak yerinde değerlendirme ve önceliklendirme sözü verdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, TURGUTLU’DA KARAKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BULUŞARAK VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ VEREN DUTLULU, "EKONOMİK ŞARTLAR İYİ DEĞİL; BİZ BAHANE DEĞİL HİZMET ÜRETECEĞİZ" DEDİ.