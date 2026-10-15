sahada iki net vuruş: Trabzonspor devreyi 2-0 önde tamamladı

Trabzonspor devreyi 2-0 önde tamamladı

UEFA Konferans Lig 1. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın tekdüze olmayan temposunda bordo-mavililer erken ve etkili bir başlangıç yaptı.

ilk yarıya damga vuran anlar:

Maçın 3. dakikasında Mohamed Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Onuachu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. 36. dakikada yine Salah'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında Cenk Özkacar'ın kafa vuruşu direğe çok yakın bir noktadan auta çıktı.

42. dakikada KuPS'tan Bob Nii Armah ceza sahası içinden çapraz bir vuruş denedi, kaleci Onana topu kontrol etti. İlk yarının son anlarında, 44. dakikada Aral Şimşir'in ceza içinden savunmadan dönen şutu sonrası topla buluşan Mohamed Salah'ın vuruşu üst direğin içinden ağlarla buluştu ve bordo-mavililer devreyi 0-2 önde kapattı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Karşılaşma Tammelan Stadı'nda oynanırken hakem triosu Ishmael Barbara, Luke Portelli ve Duncan Spencer şeklindeydi. KuPS Kuopio kadrosunda Kreidl, Kasim Nuhu, Pennanen, Niilo Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Joslyn Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Bob Nii Armah, Puukko ve Eskesen yer aldı. Teknik direktörleri Miika Nuutinen.

Trabzonspor sahaya Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Mendy, Ozan Tufan, Bouchouari, Aral Şimşir, Mohamed Salah ve Onuachu (Franculino dk.9) 11'iyle çıktı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ekip ilk yarıda skor üretmeyi başardı. Sarı kart gören oyuncular arasında KuPS'tan Eskesen ile Parzyszek, Trabzonspor'dan ise Samet Akaydın bulunuyor.

İlk yarı öne çıkanlar; erken gol ve Salah'ın etkili varlığı oldu. İkinci yarıda KuPS'un reaksiyonu ve Reis'in yapacağı taktiksel ayarlar maçı belirleyecek faktörler arasında öne çıkıyor.

UEFA KONFERANS LİG 1. HAFTA KARŞILAŞMASINDA TRABZONSPOR, DEPLASMANDA FİNLANDİYA EKİBİ KUPS KUOPİO İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BORDO-MAVİLİ EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.