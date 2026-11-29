Sahada inceleme: Erzurum'da direksiyon sınavlarında uygulama değerlendirildi

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sınav alanı ve gözlemler:

Sınav alanını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, sınav sürecine ilişkin uygulamaları yerinde gözlemledi. Ziyarette sürücü adayları ve usta öğreticilerle bir araya gelinerek sınav düzeni, uygulama aşamaları ve organizasyon hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vurgulanan öncelikler:

Ekici, trafikte güvenli sürüş, trafik bilinci ve kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti ve bilinçli, sorumluluk sahibi sürücülerin yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca görev başındaki usta öğreticilere ve sınav görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar, ehliyet almak için ter döken sürücü adaylarına ise başarılar diledi.

Ziyaret, sınav sürecine ilişkin görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sona erdi.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU (MTSK) DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ UYGULAMA SINAVLARINI ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.