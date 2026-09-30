Sahada kalacağız: Malatya için Boyraz'ın birlik ve üretim çağrısı

Mahmut Boyraz'tan teşekkür ve taahhüt:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yürüttükleri yaklaşık üç aylık saha çalışmasını değerlendiren bir teşekkür mesajı yayımladı. Boyraz, sürecin kendisi için sadece bir seçim yarışı olmadığını; asıl hedeflerinin Malatya'nın ekonomik geleceğine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Çalışmalar boyunca esnaf, tüccar, iş insanı ve sanayicilerle doğrudan görüşmeler yapıldığını aktaran Boyraz, bu temasların kentin beklentilerini, sorunlarını ve taleplerini doğrudan tespit etmelerini sağladığını söyledi. Mesajında, MTSO'nun kent ekonomik hayatındaki ağırlığını artırma hedefinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Hedeflerde birlik ve görünürlük:

Boyraz, odanın yalnızca üyelerinin sorunlarını takip eden bir yapı olmaktan öte, Malatya'nın ekonomik hedeflerini savunan güçlü bir kurum haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Kentteki küskünlüklerin giderilmesi, farklı kesimlerin aynı çatı altında toplanması ve Malatya'nın ihtiyaçlarının ilgili platformlarda daha güçlü şekilde gündeme taşınması, Boyraz'ın öne çıkardığı başlıca amaçlar arasında yer aldı.

Boyraz ayrıca Malatya'nın üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, daha önce açıkladığı üzere ihracatta bir yıl içerisinde 1 milyar dolar hedefine ulaşmanın ekiplerinin öncelikli konularından biri olduğunu hatırlattı.

Sahadan ayrılmayacağız ve sandığa çağrı:

Seçim sürecinde yanında yürüyen meclis üyesi adayları, komite üyesi adayları, çalışma ekibi ve yerel basına teşekkür eden Boyraz, görev gelmeleri halinde çalışma anlayışlarının değişmeyeceğini kaydetti. "1 Ekim günü sandıklar kapandığında, şayet Malatya bizi bu göreve layık görürse, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi ve ekibiyle birlikte sahadan hiç ayrılmayacaklarını vurguladı.

Son mesajında MTSO üyelerini 1 Ekim'de sandığa gitmeye çağıran Boyraz, kendisini destekleyenlerden seçimde sarı pusulayı tercih etmelerini istedi. Boyraz'ın mesajı, saha çalışmasının ardından teşekkür ve birlik çağrısıyla sona erdi; aday, seçim sonucundan bağımsız olarak hedeflerinin Malatya'nın ticaretine, sanayisine, üretimine ve ihracatına katkı sunmak olduğunu yineledi.

MTSO BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ: "MÜCADELEMİZ YALNIZCA MALATYA İÇİN"