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Sahada müdahale için robot ambulansı göreve hazırlanıyor

GMO Grubu'nun robot ambulansı, arızalanan insansı robotlara sahada onarım desteği sağlayacak; çözülemeyen arızalarda robotlar bakım merkezine taşınacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Sahada müdahale için robot ambulansı göreve hazırlanıyor

GMO Internet Grubu'nun robot ambulansı sahada müdahale edecek:

Japon teknoloji şirketi GMO Internet Grubu tarafından geliştirilen 'robot ambulansı', insansı robotların arızalarına sahada bakım ve onarım desteği vermek üzere hazırlandı. Bu ay hizmete girmesi planlanan minibüs tipi araç, arızanın bulunduğu noktaya giderek ilk müdahaleyi yapacak; yerinde giderilemeyen arızalarda robotlar bakım merkezine taşınacak ve gerektiğinde yerine başka bir robot sağlanacak.

Araç ve görev tanımı:

Ambulansın içinde, arızaları onarmak üzere eğitimli bir mühendis görev yapacak. Aracın dış tasarımında kullanım amacını belirten grafikler yer alıyor; genel görünüm olarak geleneksel minibüs tipi ambulanslara benziyor. Şirket, bu hizmeti insansı robotların yaygınlaşmasıyla artması beklenen bakım ihtiyaçlarına yönelik bir hazırlık adımı olarak tanımlıyor.

Hizmet modeli, öncelikli onarımın sahada yapılması ve teknik olarak mümkün olmadığında robotun bakım merkezine nakledilmesi üzerine kurulmuş. Böylece kesintiler azaltılacak ve operasyonel süreklilik sağlanmaya çalışılacak.

Pazar hedefleri ve stratejik bağlam:

Bu girişim, Japonya'nın hızla büyüyen robotik ekosistemine yönelik altyapı hazırlığının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Danışmanlık şirketi McKinsey & Co.'ya göre küresel robotik pazarının 2040 yılına kadar yaklaşık 370 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Analistler, Çin'in önümüzdeki 15 yıl içinde bu değerin yarısını alabileceğini öngörürken, Japonya hükümeti ise pazar payını %30 olarak hedefliyor; bu da yaklaşık 125 milyar dolar anlamına geliyor.

Japonya'nın ve muhtemelen dünyanın, insansı robotların bakım ve arıza giderme işlemlerine özel olarak tahsis edilen ilk aracı olduğu belirtilen 'robot ambulansı', ülkenin yüksek teknoloji sektörünün ortaya çıkarabileceği sorunlara erken çözümler üretme çabasının dikkat çekici bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Japonya merkezli teknoloji şirketi GMO Internet Grubu tarafından geliştirilen &quot;robot ambulansı&quot;...

Japonya merkezli teknoloji şirketi GMO Internet Grubu tarafından geliştirilen "robot ambulansı", arızalanan insansı robotlara sahada bakım ve onarım desteği sağlayacak; giderilemeyen arızalarda ise robotları bakım merkezine taşıyacak.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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